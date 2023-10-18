حبس 6 مسجلين خطر يروجون الأسلحة والمخدرات بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس 6 مسجلين خطر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في حيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة، ومصادرة المضبوطات.

وتبين أن المتهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا "شروع فى قتل، مخدرات وسلاح نارى، إطلاق أعيرة نارية"، ومحكوم عليهم فى قضايا "إطلاق أعيرة نارية وإحداث إصابة، مخدرات" بالسجن المؤبد.



وتبين حيازتهم "بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 6 خزينة وعدد من الطلقات، سلاحين أبيض، كيلو جرام لمخدر الحشيش، 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كميات من مخدرى الهيروين والآيس، 200 قرص مخدر".

وضبط سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها، 2 دراجة نارية "بدون لوحات"، مبالغ مالية، 4 ميزان حساس.