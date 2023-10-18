الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تجهز قافلة مساعدات عاجلة لقطاع غزة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في بيان رسمي لها صدر منذ قليل، العنف غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وقالت الكنيسة في بيانها إنه: "تضامنا مع أهالينا في غزة وبتوجيهات من قداسة البابا، تقوم أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بتجهيز مساعدات تشمل أدوية وإسعافات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين لإرسالها إلى قطاع غزة".

وناشدت الكنيسة القبطية أبناءها بالمشاركة والمساندة الإنسانية في هذا العمل، حيث يمكن إرسال المساعدات إلى مركز مارمرقس  بمدينة نصر، التواصل على رقم 01281343275 - 01281343239، أو على الإيميل [email protected].

واختتمت الكنيسة بيانها: "نصلي أن يسود الهدوء والسلام في فلسطين وفي العالم أجمع، وندين العنف الإسرائيلي غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، والذي بلغ ذروة قاسية اليوم بقصف المستشفى المعمداني في غزة ما أسفر عن سفك دماء مئات الأبرياء من الشهداء والمصابين، وإذ ندين هذا الهجوم نؤكد على موقفنا الثابت ضد إراقة الدماء الزكية في كل مكان وعلى كل جانب، وعلى دعمنا الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في العيش الآمن داخل أراضيهم، ونصلي أن يعينهم الله على ما يواجهونه من أهوال، وأن يعطي طمأنينةً للعالم كله".

الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر أحداث العنف تجاه المدنيين الفلسطينيين

هذا وأدانت أيضا الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر أحداث العنف تجاه المدنيين الفلسطينيين، واستهداف المدنيين الأبرياء. 

وتعتبر الكنيسة الأسقفية أن ما يحدث في فلسطين مجزرة وفضيحة إنسانية لقتل أبرياء يطلبون العلاج والدواء وملجأ آمن. 

ورفعت الكنيسة الأسقفية صلواتها من أجل شعب فلسطين واستهداف مستشفي الكنيسة الأسقفية بغزة والمطران حسام ناعوم مطران الكنيسة الأسقفية بالقدس من أجل أن يمنح الله التعزية والرجاء لكل المنكوبين، واثقين في رحمته للذين يعانون أهوال الحروب.

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