الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السيسى: مصر دولة ذات سيادة.. ونعتبر القضية الفلسطينية قضية القضايا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر دولة ذات سيادة، حرصت خلال السنوات الماضية منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيارًا استراتيجيًا نحرص عليه وننميه، ونسعى أن يكون هذا المسار داعمًا لدول أخرى للانضمام إليه.

وأكد الرئيس السيسي، في المؤتمر الصحفي، اليوم، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أن قطاع غزة الآن تحت سيطرة الدولة الإسرائيلية، موضحًا: "خلال السنوات الماضية ما الذي جعل الموضوع يصل إلى هذا الحد؟ هل كانت هناك دولة فلسطينية نجحت في أن تخرج إلى النور؟ رغم المبادرات والقوانين المختلفة التي صدرت من الأمم المتحدة، والمبادرات العربية، لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح؟".

وأضاف الرئيس السيسي: "طرحنا أن تكون هناك قوات أممية تضمن أمن واستقرار كل من الشعب والمواطن الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا لم يحدث، ونحن لا نبرر أبدًا أي عمل يستهدف أي مدني، ونعتبر القضية الفلسطينية قضية القضايا، ولها تأثير كبير جدًا على الأمن والاستقرار".

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