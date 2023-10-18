الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ 4 قوافل بيطرية مجانية بعدد من مراكز الغربية

قوافل بيطرية
قوافل بيطرية

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، 4 قوافل بيطرية مجانية بقرى كفور بلشاى مركز كفرالزيات، وكفرجعفر بمركز بسيون، ودماط بمركز قطور، وميت بدر حلاوة بمركز سمنود، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة" والعيد القومى للمحافظة، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات تلك القوافل تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القوافل، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  1572 حيوان، و8410 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية

وأضاف "أنور"، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

وفي سياق متصل نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بالتعاون مع جمعية معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 450 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، بقرى كفور بلشاى، وكفر القصار، وكفر الشيخ على، وعزبة كازولة بمركز كفرالزيات فى محافظة الغربية، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية،، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم.

وأوضح أنه يتم التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد.

مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية قوافل بيطرية مجانية كفور بلشاى بمركز قطور بدر حلاوة وتجريع الحيوانات

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