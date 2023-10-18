أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسى إلى 290 ألفًا و50 جنديًا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 290 ألفا و50 جنديا، من بينهم 620 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس الثلاثاء فقط.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان، أنه تم أيضا تدمير 319 طائرة، و323 مروحية، و5301 طائرة مسيرة، و1534 صاروخ كروز، و20 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و9303 من المركبات، و982 من وحدات المعدات الخاصة.

وأكد البيان أن القوات الأوكرانية دمرت 4981 دبابة و9420 مركبة قتالية مدرعة و6944 نظام مدفعية و 814 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و547 من أنظمة الدفاع الجوي.

100 مليار دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل

وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية والدولية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط أن يطلب من الكونجرس تمويلا قدره 100 مليار دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادرها، أن الحديث يدور عن حزمة مساعدات موحدة لأوكرانيا وإسرائيل وحلفاء واشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما فيها تايوان.

وحسب مصادر "بلومبرج"، فإن الحزمة، التي لا يزال العمل على إعدادها مستمرا، ستكون محسوبة للسنة المالية القادمة بأكملها، فيما كان المبلغ السابق الذي طلبه بايدن، والبالغ 24 مليار دولار، محسوبا لفترة 3 أشهر فقط.

تقديم المساعدات لأوكرانيا

وتم إدراج التمويل لبرامج أمن الحدود الهادفة إلى التعامل مع أزمة الهجرة على الحدود الأمريكية المكسيكية، على هذا المبلغ أيضا، وذلك من أجل حشد تأييد الجمهوريين لطلب بايدن، والذين تحفظ الكثير منهم على الشق الخاص بتقديم المساعدات لأوكرانيا، حسبما ذكرت "بلومبرج".

ومن المتوقع أن تكون حزمة المساعدات الجديدة عالقة حتى انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي، حيث لم يتمكن الجمهوريون بعد من تسوية خلافاتهم وضمان العدد الضروري من الأصوات لتمرير تعيين مرشحهم.

ويشار إلى أن مرشح الجمهوريين لهذا المنصب، جيم جوردان، المحسوب على معسكر دونالد ترامب ضمن الحزب الجمهوري، قد عارض ربط مساعدة إسرائيل بمواصلة المساعدات لأوكرانيا.

بدوره، أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أنه يتوقع تقدم الإدارة الأمريكية بطلبها، الذي لم يعلن عنه رسميا، قبل نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن الديمقراطيين يريدون تمرير حزمة المساعدات بأسرع ما يمكن، إذ إن إسرائيل وأوكرانيا بأمس الحاجة إليها.