الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. مشاهد تدمى القلوب.. رضيع بين شهداء مجزرة مستشفى المعمدانى بغزة

قصف مستشفى المعمداني
قصف مستشفى المعمداني

في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، استشهد مئات الفلسطينيين، بينهم رضيع لم يتجاوز عامه الأول، في قصف مدفعي استهدف مستشفى المعمداني بمدينة غزة، مساء أمس الثلاثاء.

وأظهرت مشاهد مؤلمة نشرتها وسائل الإعلام والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي جثة الرضيع المستشهد، وهو يحمل في يده قطعة من الزجاج المحطم.

 وأثارت هذه المشاهد غضبًا وحزنًا واسعًا في الشارع الفلسطيني والعربي والإسلامي، وطالب المتضامنون بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

لمشاهدة الفيديو أضغط على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/shorts/ADiCkKbX81w

رضيع غزة قصف مستشفى المعمداني العدوان الإسرائيلى

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