الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب التجمع: مجزرة مستشفى المعمداني نقطة تحول خطيرة في أساليب العدوان الصهيوني

حزب التجمع
حزب التجمع

قال المتحدث الرسمي باسم حزب "التجمع"، إن مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة، تُعد نقطة تحول خطيرة في أساليب العدوان الصهيوني على شعب فلسطين بغزة، والتي بدأت بقطع المياه والكهرباء وتحطيم البنية التحتية للحياة الإنسانية، ثم قتل المدنيين بقذائف الطائرات، وتحطيم البيوت على رؤوس السكان.

وأضاف الحزب في بيانه: "كل ذلك بهدف محو وإبادة شعب غزه من الوجود، وأخيرًا ضرب مستشفى المعمداني بالصواريخ، ما أسفر عن المئات من الضحايا، الجرحى والمرضى الأمنيين، وكل ذلك بتواطئ من الدول التي صمتت على كل هذه الجرائم، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا".

وأعرب حزب "التجمع" عن تأييده الكامل للموقف الرسمي المصري من العدوان وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، مؤكدًا أنه كان ولايزال داعم لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة وبكل الأساليب من أجل وطنه الحر المستقل وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

حزب التجمع الإحتلال الإسرائيلي مجزرة مستشفى المعمداني مصر فلسطين غزة

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