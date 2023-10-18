الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحرية المصرى": القصف الإسرائيلى لمستشفى المعمدانى جريمة فى حق الإنسانية

الدكتور ممدوح محمد
الدكتور ممدوح محمد محمود

أدان حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، المجزرة الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ والقصف المتعمد لمستشفى الأهلى المعمدانى بقطاع غزة؛ والذى أسفر عن استشهاد مئات الضحايا الأبرياء من المواطنيين الفلسطينيين فى غزة.

 

انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية

وقال الحزب في بيان له إن المجازر الإسرائيلية التي ترتكب يوميا في حق المواطنين الفلسطنيين الأبرياء؛ واستهداف المستشفيات والمدارس والمنشأت المدنية تعد انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية؛ ولمبادئ القانون الدولي الإنساني.

 

وطالب الحرية المصرى المجتمع الدولى بضرورة التدخل لوقف المجازر الإسرائيلية التي ترتكب في حق المدنيين الأبرياء؛ وحماية الأطفال والنساء والشيوخ والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمواطنين الأبرياء.

 

وأكد رئيس حزب الحرية المصري رفض الحزب القاطع لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطينى؛ وتساءل:" أين دعاة حقوق الإنسان في أمريكا والعالم الغربي من تلك الجرائم التي ترتكب في حق الإنسانية"؛ مؤكدا أن صمت هؤلاء يجعلهم شركاء في تلك الجرائم.

 

وأشاد رئيس حزب الحرية المصرى بموقف مصر الثابت والراسخ لدعم القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة؛ مؤكدا أن مصر ستظل السند للشعب الفلسطيني.

 

الرئيس السيسي يدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني 

وأدان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة.

 

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة".

 

وأضاف: "لذا أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، مؤكدًا موقف مصر دولة وشعبًا رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالبًا بوقفها بشكل فوري".

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