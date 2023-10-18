‏نقيب المحامين: استهداف مستشفى المعمداني بغزة أكبر مجزرة في حق الإنسانية

قال عبدالحليم علاّم، نقيب المحامين، إن ما حدث من عدوانٍ على مستشفى المعمداني بغزة الذي راح ضحيته أكثر من 600 شهيد وإصابة المئات، يُعد أكبر مجزرة يشهدها العالم في حق الإنسانية وجريمة إبادة جماعية وانتهاك صارخٍ لكل المواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان.

وشدد نقيب المحامين، في بيانٍ له، أنه من العار على المجتمع الدولي والعالم أجمع أن يستمر في حالة الصمت والسكوت عن هذه الأفعال الإجرامية، وأن يغض الطرف عن هذه الفظائع التي تخطت كل الحدود الإنسانية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل إدانة للجميع على الإطلاق لن يغفرها التاريخ لأحد.

وحذَّر النقيب العام للمحامين، من حالة الفوضى التي ستقع على العالم كله إن لم يسرع المجتمع الدولي بوقفة حازمة يتكاتف فيها الجميع تجاه هذا العدوان الذي تخطى كل الحدود، مشددًا على أن محاسبة المجرمين مرتكبي هذا الحادث ومن حرَّضهم ومن شجّع على ذلك، ستكون أقل ما يمكن اتخاذه، ليس لرد العدوان فقط، بل لتهدئة الرأي العام من ردود أفعال لا يُحمد عُقباها.

واختتم بيانه: "قد أعذر من أنذر، ولن يضيع الدم الفلسطيني هباءً.. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون".