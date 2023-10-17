حكاية صورة| "طفلة الكرواسون".. احتمت بالمستشفى وداهمتها القذائف الإسرائيلية

جلست الطفلة الصغيرة وحيدة في زاوية غرفة الطوارئ بمستشفى المعمداني في غزة، تحتضن مصروفها الملطّخ بالدماء بين ذراعيها النحيلتين، وهي تنظر حولها بعينيها الواسعتين لترى الأطباء وهم يهرعون بين الجرحى، والممرضات وهنّ يبكين على الشهداء الأبرياء.

وشعرت الطفلة بالجوع يعضّ بطنها الخاوية، فأمسكت بيديها المرتجفتين قطعة خبز باهتة، وبدأت تمضغها ببطء، وكان وجهها الملطّخ بالدم والغبار يحمل تعبيرًا من الارتياح، وكأنّ تلك اللقمة كانت مفتاح النجاة بالنسبة لها، وفجأة، ارتجّت الأرض مجددًا تحت أقدامهم، وانفجرت قذيفة أخرى قريبة من المستشفى، وسقطت الطفلة على الأرض، ما زالت تحتضن قطعة الخبز التي لم تتمكن من إكمالها.



وبحسب أحد شهود العيان، فالطفلة تخضع للعلاج الآن في مستشفى الشفاء الطبي، وهي تعاني من إصابتها نتيجة القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني، التي كانت بمثابة الملجأ للفلسطينيين النازحين للاحتماء بجدرانها، لم يكن يعلموا أنها ستكون مقبرتهم الجماعية، متأثرة بقذائف الإسرائيلين.

قصة الطفلة هي واحدة من مئات القصص التي تقرأ عنها كل يوم في أحداث غزة العنيفة، التي قرر الاحتلال الإسرائيلي توجيه ضربات قاتلة لأبنائها، وذلك بعد أحداث طوفان الأقصى، التي شنتها كتائب القسام على الأراضي المحتلة، فقد شهدت شوارع غزة مشاهد مروعة وقاسية، فالدماء تسيل على الأرض، وتتناثر الأشلاء في كل مكان، وتحولت المدينة إلى ساحة حرب ودمار، فالموت يرتاد كل بيت وحي.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني إلى 800 شهيد، وعشرات المصابين من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال.



وعن قصة الفتاة، تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع صورتها، بشكل كبير، وبدأوا في تداولها مع عبارة "حسبي الله ونعم الوكيل"، وأيضًا كتب الكثير منهم عبارة: "سنحتمي بالمستشفى فلا يمكن أن يتم قصفها... ذهبت مطمئنة إلى مستشفى المعمداني وهي ممسكة بيدها قطعة من الخبز لم تذق طعمها.. جلست بالمستشفى المعمداني وهي تنظر لقطعة الخبز.. سقطت صواريخ الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى فقتلتها ولكنها لم تفلت يدها قطعة خبزها.. فهنيئا لها الجنة والخزي والعار على من قتلها.. طفلة فلسطينية شهيدة قصف مستشفى المعمداني الفلسطيني بغزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.. بأيّ ذنبٍ قُتلت".

ووفقًا للأنباء، سيزور الرئيس الأمريكي جو بايدن، إسرائيل، غدًا الأربعاء، ثم يتوجه بعد ذلك إلى العاصمة الأردنية عمان، كما من المقرر عقد قمة أمريكية مصرية أردنية في عمان غدًا الأربعاء أيضًا.

وفي السياق ذاته، وقّع أكثر من 800 أكاديمي وباحث في القانون الدولي عريضة تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مشيرين إلى تحذيرات سابقة من مستشاري الأمم المتحدة حول خطورة حصار غزة ومؤكدين أن العدوان الأخير المدمر يرقى إلى جريمة إبادة جماعية، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف المجزرة.

شاهد فيديو لمصور الطفلة وهو يحكي عن طفل آخر يحتاج المساعدة

يذكر أنه وصلت عشرات الشاحنات المحملة بمساعدات إنسانية إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، حيث ما زالت تنتظر الإذن بالدخول لتوزيع المساعدات على السكان.

وكانت مصر استقبلت الآلاف من أطنان المساعدات الإنسانية من مجموعة دول ومنظمات دولية، إضافة إلى المساعدات المصرية التي تجاوزت ألف طن.