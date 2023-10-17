وزير أردنى سابق: لن يتم حل القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة

علّق الدكتور أمين المشاقبة، الوزير الأردني السابق، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، إن أمريكا مشاركة بقواتها في الحرب على قطاع غزة ودعم إسرائيل.

وأضاف، أن وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة دعم مباشر لإسرائيل عسكريًا وماديًا، مشيرًا إلى أن لن يتم حل القضية الفلسطينية على حساب أي دولة مجاورة.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مصريًا أردنيًا بشأن حل القضية الفلسطينية لوقف العدوان الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الموقف المصري والأردني واضح وهو عدم تهجير أهالي غزة إلى سيناء.