ماك شرقاوى: التضليل الإعلامى الغربى ساهم فى بث الكراهية ضد العرب (فيديو)

علق ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، إن الإعلام الغربي سقط في مستنقع التضليل الإسرائيلي.

وأضاف أن التضليل الإعلامي الغربي ساهم في بث الكراهية ضد العرب، متابعًا أن من حق الشعب المحتل مقاومة الاحتلال، موضحًا أن مصر أصرت على دخول المساعدات إلى غزة مع خروج الرعايا الأجانب من معبر رفح.

وأشار إلى أن يهود أمريكا طالبوا في مظاهرات حاشدة بعدم قتل الفلسطينيين باسمنا، موضحًا أن نتنياهو يريد تفريغ قطاع غزة من أهلها ويريد تنفيذ المخطط التوسعي الصهيوني.