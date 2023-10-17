ننشر أهم قرارات اجتماع مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة

انعقد اليوم بمقر جهاز مدينة دمياط الجديدة، الاجتماع الشهري لمجس أمناء مدينة دمياط الجديدة الجلسة التاسعة بحضور المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز وبرئاسة الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط ونواب ومعاونى رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات المعنية ورؤساء ووكلاء الوزارة للجهات الخدمية بالمحافظة.

حيث استهل رئيس المجلس الجلسة بالترحيب بالحضور، واستعراض ومناقشة جدول الأعمال الجلسة للموضوعات الخدمية لخدمة سكان المدينة، ووجه الشكر للمهندس رئيس الجهاز على إنشاء وتشغيل شاطئ قادرون بلاج، والذى يعد علامة مميزة بمدينة دمياط الجديدة لتفرده بتكامل الخدمات المقدمة لذوى الهمم.

كما تم توجيه الشكر إلى الدكتور رئيس جامعة دمياط على حضور جلسة مجلس الأمناء وطلب إعادة التعاون لعودة مركز الإبداع؛ لما له من دور ريادى لخلق أجيال من المبدعين.

كما أشاد المهندس رئيس الجهاز، بروح التعاون والتوافق بين الجهات التنفيذية والخدمية بالمحافظة لخدمة سكان المدينة مما كان له الأثر فى سرعة تقديم الخدمات لسكان المدينة، واستكمال أعمال التطوير الجارية والخطط الاستثمارية؛ لما للمدينة من مقومات جذب جعلتها فى مقدمة المدن كمحور استثمارى مميز.

ووجه الدكتور رئيس جامعة دمياط، الشكر على أعمال التطوير والنسق الحضاري والاستثمارى بالمدينة كما استعرض الأعمال الجارية بجامعة دمياط منارة العلم بالمحافظة، والتى تحتوى على عدد (١٤) كلية ومبانى المدرجات والمعامل المجهزة بأحدث أجهزة البحث العلمى والموقف التنفيذى لمستشفى الطب الجامعي وما تقدمه الجامعة لخدمة المجتمع المدني.

كما استعرض رئيس قطاع الكهرباء الخطة السنوية للقطاع، والتى تخدم معظم القطاعات بمدينة دمياط الجديدة ، وفى نهاية الجلسة تم توجيه الشكر للحضور، ومتابعة ماتمت مناقشته بالجلسة من قبل اللجان المختصة بمجلس الأمناء في مدينة دمياط الجديدة لجهودهم.