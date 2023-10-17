ردود فعل غاضبة حول العالم بعد "الاستهداف الوحشى" لمستشفى المعمدانى (صور)

توالت ردود الفعل الدولية والعربية حول استهداف قوات الاحتلال مستشفى العربي المعمداني في غزة، والذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 300 شخص غالبيتهم من الأطفال.

الصحة العالمية تدين استهداف المستشفيات

وأدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، الثلاثاء، بشدة الهجوم على المستشفى الأهلي العربي المعمداني بغزة.

وفي بيان نُشر على حسابه بموقع إكس، كتب غيبريسوس:"ندعو إلى توفير الحماية الفورية للمدنيين والرعاية الصحية، وإلغاء أوامر الإخلاء".

عضو كونجرس أمريكي يوجه رسالة إلى بايدن

في السياق، وجهت عضو الكونجرس الأمريكي رشيدة طليب رسالة إلى الرئيس جو بايدن، تعليقًا على حادث المعمداني قالت فيها: "هذا ما يحدث عندما ترفض تيسير وقف إطلاق النار والمساهمة في تهدئة الوضع".

تابعت رشيدة، في حديثها إلى بايدن:"نهجكم الحصري في الحرب والتدمير فتح عيني وعيون العديد من الفلسطينيين الأمريكيين والمسلمين وسنذكر دوما موقفك".

الأردن يحمّل إسرائيل مسئولية الحادث

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية استهداف المستشفى العربي، محملة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسئولية عن هذا التطور الخطير.

وأكد الأردن رفضه هذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بقواعد الحرب، كما أعرب الأردن عن أحر التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

عمان: استهداف مستشفى المعمداني انتهاك للمواثيق الدولية

كما أدانت سلطنة عمان استهداف مستشفى المعمداني في مدينة غزة من قبل قوات الاحتلال وسقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح.

وقال بيان سلطنة عمان:"ما حدث يمثل جريمة من جرائم الحرب والإبادة وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني والأخلاق والمواثيق الدولية"، معبرة عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا.

أردوغان: الحادث خير مثال على جرائم الاحتلال

فيما قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إن قصف مستشفى فيه أطفال ونساء ومدنيون أبرياء، هو أحدث مثال على الهجمات الإسرائيلية التي تفتقر إلى القيم الإنسانية الأساسية.

وأضاف أردوغان، على حسابه بموقع إكس:" أدعو الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات فورية لإيقاف هذه الوحشية التي تحدث في غزة والتي لم يسبق لها مثيل في التاريخ".

البنتاجون يحمّل حماس المسئولية

فيما أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانًا، تعليقًا على الحادث، محذرة من عدم الالتزام بقانون الحرب خلال الصراع.

واعتبر البنتاجون أن الحادث يعود إلى نشر حركة حماس قواتها داخل المستشفيات، ما يظهر وحشيتها.