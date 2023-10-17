الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"منتجي الأقطان": ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 18 ألف جنيه للقنطار

جني القطن
جني القطن

أكد المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الأقطان، ارتفاع أسعار الأقطان في المزادات عن أسعار الضمان التي أعلنها الحكومة لتصل إلى أكثر من 18 ألف جنيه للقنطار، مشيرًا إلى هذه الأسعار مربحة للمزارعين وتشجع على بيع جميع الكميات هذا العام سواء للسوق المحلي أو التصدير وتشجع على زيادة مساحات زراعات القطن في العام المقبل.

اقطان وجة بحري

وقال السعدني لـ الدستور، إن أسعار القطن وجة بحري  جيزة 92 بلغت 18 ألف و400 جنيه للقنطار، ثم قطن جيزة 94 وصل 16 ألف جنيه لمحافظة الشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد، مشيرا إلى أنه مساحات القطن هذا العام 254 ألف فدان متوقع إنتاج 1،2 مليون قنطار من محصول هذا العام من هذه المساحة وأن عمليات التسويق ستكون للسوق المحلي والتصدير وتقوم بالشراء للأقطان هذا الموسم شركات قطاع الأعمال العام وشركات الأقطان العاملة في المجال على رأسها شركة مصر القابضة والتي دخلت المزاد في اقطان الوجه البحري.

جني المحصول

وأضاف أنه جرى استكمال جني اقطان محافظات الوجه البحري وتم بيع 85 ألف قنطار بعد الانتهاء من جني محصول وجه قبلي وتم بيع منه 11 ألف قنطار، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الأقطان في الوقت الحالي سيعمل على زيادة المساحات في العام المقبل من الأقطان، طبقا لخطة الدولة بعد تطوير المغازل والمعالج المحلية.

منتجي الأقطان ارتفاع اسعر إلى أكثر الانتخابات الف جنيه للقنطار وتوقعت بزيادة المساحات العام

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