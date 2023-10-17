زراعة 210 أشجار مثمرة فى مدينة كفر الزيات بالغربية

قاد المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، في محافظة الغربية، حملة لزراعة 210 أشجار مثمرة وزينة في عدد من القرى التابعة للمركز بجانب المدينة، تأتي هذه الحملة كجزء من جهود التجميل والتشجير التي تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي للقرى في المنطقة، إلى جانب الاهتمام بمركز كفر الزيات الرئيسي.

وأوضح داود أن هذه الأعمال تندرج ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة التي أطلقتها الحكومة المصرية، ومؤسسة الرئاسة تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز السلوك البيئي المستدام والحفاظ على التنوع البيولوجي وتوفير مساحات خضراء للمجتمع. تأتي هذه الجهود في إطار التحديات المناخية التي تواجه العالم وضرورة التوسع في المساحات الخضراء للتخفيف من التأثيرات البيئية السلبية.

وأوضح رئيس المدينة، أن هذه الحملة تعكس التزامه ضمن منظومة محافظة الغربية، بتحسين المظهر الجمالي للمنطقة وتعزيز الوعي البيئي بين السكان، تم اختيار مواقع الزراعة بعناية لتحقيق أقصى استفادة من الشجرات المثمرة، حيث تمت زراعة أنواع مختلفة من الأشجار التي توفر ثمارًا للتغذية والاستخدامات الزراعية وأشجار الظل.

وتعد هذه الحملة جزءًا من جهود مستمرة لتحسين المناظر الطبيعية والبيئة في المركز والمدينة، وتعزيز رونقها وجاذبيتها. إن زراعة الأشجار لها تأثير إيجابي على البيئة المحيطة، حيث تقوم بتنقية الهواء وتقليل تأثير التلوث وتحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي.

وفي السياق ذاته، أكد إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، غرس 75 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.