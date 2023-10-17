الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"مناقشات مكثفة" حول جهود الأمم المتحدة الإنسانية فى غزة

غزة
غزة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن "مناقشات مكثفة" جارية بشأن الجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة في غزة حيث يسهم النزوح واسع النطاق وتضاؤل الإمدادات ونقص الوقود في تفاقم الأزمة.

وحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، لم يذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، ما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيزور غزة أو إسرائيل خلال رحلاته إلى الشرق الأوسط في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مضيفًا أن خطط سفر الأمين العام متقلبة للغاية.

مقتل أكثر من 20 بالمجال الإنساني 

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وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 20 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا في غزة مع تضاؤل إمدادات الوقود والمياه في المستشفيات. 

وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 20 من العاملين في المجال الإنساني من الأمم المتحدة وحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر قتلوا في غزة، وتستمر الإمدادات في التضاؤل فيما وصفته الوكالة بـ"الكارثة المطلقة".

ومن بين القتلى كان 15 موظفاً من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وخمسة من حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وفقاً لجويس مسويا، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية. ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة.

تؤوي مدارس الأونروا أكثر من نصف السكان النازحين في وسط جنوب غزة، وفقًا لمسويا، لكنها لن تكون قادرة إلا على تشغيل محطات تحلية المياه الصغيرة في تلك الملاجئ "لبضعة أيام أخرى" دون المزيد من الوقود.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إن "مناقشات مكثفة" جارية بشأن الجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة في غزة، حيث يسهم النزوح واسع النطاق وتضاؤل الإمدادات ونقص الوقود في تفاقم الأزمة.

ولم يذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، ما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيزور غزة أو إسرائيل خلال رحلاته إلى الشرق الأوسط في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مضيفًا أن خطط سفر الأمين العام متقلبة للغاية.

تفاقم الامم المتحدة النطاق النزول غزة

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