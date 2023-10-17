جمال الغيطانى.. الروائى والصحفى المخضرم

الكاتب والروائى جمال الغيطانى مبدع كبير على الكثير من المستويات، فهو روائى مخضرم له العديد من الأعمال المهمة، وصحفى محترف خاض مغامرات صحفية على الجبهة خلال عمله مراسلًا عسكريًا فى حرب أكتوبر، كما أدى دورًا تثقيفيًا رائدًا خلال عمله رئيسًا لتحرير «أخبار الأدب».

ولد «الغيطانى» فى ٩ مايو ١٩٤٥، واستلهم التراث المصرى والشعبى والصوفى فى أعماله الروائية، وكانت رواية «الزينى بركات» أحد أهم أعماله التى تحولت إلى مسلسل تليفزيونى شهير، وترجمت إلى الألمانية والفرنسية، وحققت صدى كبيرًا وناجحًا وسط الدوريات الثقافية حول العالم.

كما أبدع فى كتاب «المجالس المحفوظية»، وهى حوارات لم تُنشر من قبل على لسان الأديب العالمى نجيب محفوظ، وكانت فى الأصل مناقشات ودية تجرى بين أديب نوبل وأصدقائه فى مجالسهم الأدبية فى أماكنها المعهودة.

كان لجمال الغيطانى دور كبير فى توعية واحتضان الأجيال الجديدة من المبدعين، خاصة خلال رئاسته تحرير «أخبار الأدب»، التى سخرها لنشر أعمال الموهوبين فى الكتابة الإبداعية والاحتفاء بهم، نقديًا وصحفيًا، ما أضفى على الجريدة قيمة كبيرة على المستويين المحلى والإقليمى، وصار القراء ينتظرون صدورها أسبوعيًا.