التفاصيل الكاملة لفيلم The Marvels قبل طرحه بالسينمات نوفمبر المقبل

تستقبل دور العرض السينمائي في مصر، عرض الفيلم العالمي The Marvels والذي يخوض بطولته النجمة بري لارسون وذلك يوم 10 نوفمبر المقبل.

قصة وأحداث فيلم The Marvels

وتدور أحداث فيلم The Marvels حول اكتشاف كارول دانفرز وكاملا خان ومونيكا رامبو، أن هناك ظاهرة غريبة تربطهن ببعضهن البعض، فيقررن التكاتف من أجل مواجهة تحدي جديد صعب على فريق الفتيات الخارقات.

ويعد فيلم The Marvels تكملة لـ فيلم Captain Marvel الذى طرح خلال عام 2019 وكشفت استديوهات مارفل عن البوسترات الدعائية لفيلم “THE MARVELS” تمهيدا لطرحه للجمهور الشهر المقبل ومن المقرر أن تكون مدة تشغيل الفيلم ساعتان إلا ربع ويعتبر أقصر مدة فيلم بتاريخ عالم مارڤل السينمائي.

The Marvels

أبطال وصناع فيلم The Marvels

ويشارك في بطولة فيلم The Marvels كل من النجمة بري لارسون، صموئيل ل.جاكسون، أشتون لدينا، بارك سيو جون، إيمان فيلاني، تيونا باريس، موهان كابور، كارولين سيمونيت، إميلي نج، جيسيكا تشو، ومن إخراج نيا دكوستا، وتأليف جين كولان، روي توماس.