أستاذ تفسير: بعض الأمراض إذا أخفاها أحد الزوجين تؤدي لفسخ عقد الزواج

قالت الدكتورة دينا سامي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن هناك بعض الأمراض التي يحدث فيها تدليس من أي من الزوجين، وتؤدي لفسخ عقد الزواج.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن هناك بعض الأمراض ومنها الأمراض النفسية والمنفرة كما أن هناك بعض الأمراض التي حددها الشرع وأكد أنها إذا توفرت في أحد الزوجين فلا يجوز له أن يقدم على الزواج.

وأكدت أنه إذا وافقت الزوجة على مرض زوجها فهذا يسمى بثبوت خيار، ويجوز فيه الزواج، مشيرة إلى أن الزوج لو أخفى مرض واكتشفته زوجته بعدها فإن القاضي بعدها هو من يحكم بفسخ عقد النكاح وليس ببطلانه.

ما الحكم إذا أخفى أحد الزوجين أنه كان متعاطي للمخدرات وتعافى؟

وتابعت، أنه في حال كان أحد الزوجين متعاطي للمخدرات وتعافى وأخفى عن الطرف الآخر فهذا أمر خاطئ لأن الزواج أمانة والله سبحانه وتعالى يقول "وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ".