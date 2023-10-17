روائية: يمكن تعديل سلوك الطفل فى السنوات الخمس الأولى

قالت الروائية أسماء علاء الدين إن تربية الأطفال بشكل سوي تحتاج إلى تجريب أساليب لا تؤثر على نفسيته، وفي عصرنا هذا نتيجة وجود وعي حقيقي لنبذ العنف المنزلي والمدرسي والاجتماعي بشكل عام.

وأضافت خلال فعاليات ندوتها بمعرض زايد للكتاب التي تأتي تحت عنوان "الحالة النفسية للأسرة مع بداية الدراسة": إن القاموس الوجداني للأطفال اتسع ليضيف العديد من المصطلحات الجديدة المتعلقة بالمشاعر الإنسانية.

ولفتت أسماء إلى أن فرويد أشار إلى أن الخمس سنوات الأولى في حياة الطفل هى التي تكون شخصيته، لذا يجب التركيز على ترسيخ العديد من القيم الإيجابية خلال الخمس سنوات الأولى من حياته.

وعن الميول والاتجاهات المختلفة لطفلين داخل أسرة واحدة، أشارت علاء الدين إلى أن الأطفال هم جزء من خليط جينات فد تكون مهيئة لاكتساب خبرات وميول بعينها.

ولفتت إلى ان الجينات الوراثية تلعب دورًا مهمًا ورئيسيًا في تشيكل شخصية الطفل، وقد تكون مرشدنا في الغالب على أن الطفل الذي أمامنا لا يعاني من اضطرابات نفسية أو العكس.