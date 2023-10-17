الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يفتتح اجتماع لجنة التمويل الجديدة لصندوق الاستجابة للخسائر

الاجتماع
الاجتماع

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الفعاليات الافتتاحية للاجتماع الرابع للجنة الانتقالية المنوط بها تفعيل ترتيبات التمويل الجديدة لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار بمنظمة الأمم المتحدة. 

وذلك بحضور السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية. 

وقد أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان  أن انعقاد هذا الاجتماع يأتى فى إطار التزام مصر بتنفيذ مخرجات الدورة 27 لمؤتمر الأطراف بشرم الشيخ، وتعزيز العمل نحو نجاح المؤتمر القادم فى دبى. 

ولفت محافظ أسوان إلى أن القرار التاريخى بإنشاء صندوق الإستجابة للخسائر والأضرار يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة المناخية، وتخفيف آثار تغير المناخ على الدول النامية، مع تعزيز التنمية المستدامة فى هذه الدول، كما إنه يعكس التزام المجتمع الدولى بمساعدة الدول النامية على مواجهة آثار هذا التحدي العالمى. 

وقد أشار اللواء أشرف عطية إلى أهمية هذا الاجتماع الذى يعد فرصة مناسبة للتعرف عن قرب عن التحديات التى تواجه عدد من الدول النامية والتى ترتبط وتتأثر بتغير المناخ، بالإضافة إلى دوره الفعال فى تسريع عملية إنشاء الترتيبات التمويلية اللازمة للدول المتضررة وتحديد آليات إستخدام الموارد المالية. 

وأوضح أن أسوان هى مدينة السد العالى الذى يعزز من الأمن المائى لمصر، كما أنها تتمتع بتنوع فريد لمصادر الطاقة المتجددة تم استغلالها فى إنشاء أكبر محطات للطاقة الشمسية ببنبان بطاقة 1460 ميجاوات، بجانب التوسع فى  إنشاء محطة أخرى للطاقة الشمسية بفارس بطاقة 500 ميجاوات لتكون فارس أول قرية نموذجية خضراء وخالية من ملوثات الكربون. 

وأضاف أشرف عطية إلى أن محافظة أسوان تعد من أكثر المحافظات المصرية تأثرًا بتغير المناخ حيث تعانى من إرتفاع درجات الحرارة وخاصة فى السنوات الأخيرة، بجانب انخفاض مستويات المياه الجوفية. 

وخلال الفعاليات دعا محافظ أسوان جميع المشاركين إلى العمل معًا بروح التعاون والتفاهم والإنفتاح من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية تُلبى طموحات الدول الأطراف فى مواجهة آثار التغيرات المناخية، وحماية مجتمعاتنا وإقتصاداتنا، متمنيًا الخروج بمخرجات ناجحة وتوصيات هامة تساهم فى تشكيل مستقبل أكثر استدامة لنا جميعًا.

محافظ أسوان الاجتماع الرابع صندوق الاستجابة للخسائر منظمة الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف

مواد متعلقة

محافظ أسوان يواصل جولاته الميدانية بتفقد الشوارع الداخلية والرئيسية

تضامنًا مع غزة.. إلغاء احتفالات "ثقافة أسوان" تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

الكشف مجاني.. قافلتان طبيتان دعمًا للأولى بالرعاية فى قرى ومراكز أسوان

محافظ أسوان يلتقى وفدًا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

محافظ أسوان يستقبل وفد هيئة الرعاية الصحية لتطبيق المنظومة داخل 11 مستشفى

محافظ أسوان يتفقد الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لمتابعة تخفيض أسعار السلع

محافظ أسوان يشارك بالملتقى الثالث للتمور.. ومنح وفد المحافظة مكافأة تشجيعية

لسلامة المواطنين.. حصر الأشجار المصابة بالنمل الأبيض بكورنيش أسوان والتعامل معها

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

محمود محيى الدين: زيارة وزير الخارجية الأمريكى لإسرائيل "فضيحة"

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

زيادة 12 ضعفًا.. كم يبلغ عدد سكان إسرائيل فى 2023؟

روسيا تدخل على الخط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثات تطورات التصعيد الإسرائيلى فى غزة

شكرى يدين القصف الإسرائيلى العشوائى ضد الفلسطينيين فى غزة

هل يمكن استضافة 2.5 مليون فلسطينى من غزة فى مصر؟.. وزير الخارجية يجيب