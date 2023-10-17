محافظ أسوان يفتتح اجتماع لجنة التمويل الجديدة لصندوق الاستجابة للخسائر

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الفعاليات الافتتاحية للاجتماع الرابع للجنة الانتقالية المنوط بها تفعيل ترتيبات التمويل الجديدة لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار بمنظمة الأمم المتحدة.

وذلك بحضور السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.

وقد أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن انعقاد هذا الاجتماع يأتى فى إطار التزام مصر بتنفيذ مخرجات الدورة 27 لمؤتمر الأطراف بشرم الشيخ، وتعزيز العمل نحو نجاح المؤتمر القادم فى دبى.

ولفت محافظ أسوان إلى أن القرار التاريخى بإنشاء صندوق الإستجابة للخسائر والأضرار يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة المناخية، وتخفيف آثار تغير المناخ على الدول النامية، مع تعزيز التنمية المستدامة فى هذه الدول، كما إنه يعكس التزام المجتمع الدولى بمساعدة الدول النامية على مواجهة آثار هذا التحدي العالمى.

وقد أشار اللواء أشرف عطية إلى أهمية هذا الاجتماع الذى يعد فرصة مناسبة للتعرف عن قرب عن التحديات التى تواجه عدد من الدول النامية والتى ترتبط وتتأثر بتغير المناخ، بالإضافة إلى دوره الفعال فى تسريع عملية إنشاء الترتيبات التمويلية اللازمة للدول المتضررة وتحديد آليات إستخدام الموارد المالية.

وأوضح أن أسوان هى مدينة السد العالى الذى يعزز من الأمن المائى لمصر، كما أنها تتمتع بتنوع فريد لمصادر الطاقة المتجددة تم استغلالها فى إنشاء أكبر محطات للطاقة الشمسية ببنبان بطاقة 1460 ميجاوات، بجانب التوسع فى إنشاء محطة أخرى للطاقة الشمسية بفارس بطاقة 500 ميجاوات لتكون فارس أول قرية نموذجية خضراء وخالية من ملوثات الكربون.

وأضاف أشرف عطية إلى أن محافظة أسوان تعد من أكثر المحافظات المصرية تأثرًا بتغير المناخ حيث تعانى من إرتفاع درجات الحرارة وخاصة فى السنوات الأخيرة، بجانب انخفاض مستويات المياه الجوفية.

وخلال الفعاليات دعا محافظ أسوان جميع المشاركين إلى العمل معًا بروح التعاون والتفاهم والإنفتاح من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية تُلبى طموحات الدول الأطراف فى مواجهة آثار التغيرات المناخية، وحماية مجتمعاتنا وإقتصاداتنا، متمنيًا الخروج بمخرجات ناجحة وتوصيات هامة تساهم فى تشكيل مستقبل أكثر استدامة لنا جميعًا.