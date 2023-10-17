الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تضامنًا مع غزة.. إلغاء احتفالات "ثقافة أسوان" تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

تعامد الشمس على رمسيس
تعامد الشمس على رمسيس الثاني

أعلن فرع ثقافة أسوان عن إلغاء احتفالية “تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني” في معبد أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، لهذا العام. 

وقال مصدر بفرع ثقافة أسوان لـ"الدستور"، إن إلغاء احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يأتي تضامنًا مع الأشقاء في قطاع غزة الفلسطيني، والذي يتعرض لهجمات غاشمة من الاحتلال الإسرائيلي خلفت الآلاف من القتلى والمصابين.

ووفق برنامج أعلن سابقا، كان من المقرر أن تبدأ برامج الاحتفالات التي ينظمها فرع ثقافة أسوان بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يومي 18 و19 أكتوبر الجاري. 

وكان مقررا أن تشمل الاحتفالات المواقع الثقافية والنوادى وميدان المحطة ومراكز الشباب بمشاركة 7 فرق للفنون الشعبية وفرقة التنورة التراثية وتوشكى التلقائية وفرقة أوبرا عربي. 

محافظ أسوان يواصل جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة لتفقد الأسواق

وفى سياق آخر، كان قد واصل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بتفقد الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والسوبر ماركت لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتى يأتى تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وبمتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وإشراف مباشر من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واطمئن المحافظ من المواطنين الذين التقى بهم على جودة السلع وشراؤها بأسعار مخفضة.

كما شدد اللواء أشرف عطية على مسؤولي التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الإلتزام الكامل لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25 %، مع التعامل بحزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين.

وكلف محافظ أسوان بمواصلة تنظيم الحملات المتتالية للضرب بيد من حديد على أى محاولات للإحتكار وزيادة الأسعار، حيث أن الدولة لن تسمح بالتلاعب فى ذلك، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإعلان عن هذه الأسعار في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين.

ثقافة أسوان تعاند الشمس علي وجه رمسيس الثاني احتفالات تعامد الشمس معبدى أبوسمبل جنوب أسوان

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتفقد الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لمتابعة تخفيض أسعار السلع

وزير الرياضة ومحافظ أسوان يُشاركان في احتفالية نصر أكتوبر بأسوان

أمسية ثقافية لمناقشة فيلم "بين التلين" بجمعية المهندسين المصرية

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"أمها رجعت فجأة".. مدرس يقفز من السادس لإخفاء علاقته بطالبة في الإسكندرية

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاختيار الصعب.. هل يختار نتنياهو حرب طويلة مع حماس على حساب الرهائن؟

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟