تضامنًا مع غزة.. إلغاء احتفالات "ثقافة أسوان" تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

أعلن فرع ثقافة أسوان عن إلغاء احتفالية “تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني” في معبد أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، لهذا العام.

وقال مصدر بفرع ثقافة أسوان لـ"الدستور"، إن إلغاء احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يأتي تضامنًا مع الأشقاء في قطاع غزة الفلسطيني، والذي يتعرض لهجمات غاشمة من الاحتلال الإسرائيلي خلفت الآلاف من القتلى والمصابين.

ووفق برنامج أعلن سابقا، كان من المقرر أن تبدأ برامج الاحتفالات التي ينظمها فرع ثقافة أسوان بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يومي 18 و19 أكتوبر الجاري.

وكان مقررا أن تشمل الاحتفالات المواقع الثقافية والنوادى وميدان المحطة ومراكز الشباب بمشاركة 7 فرق للفنون الشعبية وفرقة التنورة التراثية وتوشكى التلقائية وفرقة أوبرا عربي.

محافظ أسوان يواصل جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة لتفقد الأسواق

وفى سياق آخر، كان قد واصل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بتفقد الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والسوبر ماركت لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتى يأتى تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وبمتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وإشراف مباشر من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واطمئن المحافظ من المواطنين الذين التقى بهم على جودة السلع وشراؤها بأسعار مخفضة.

كما شدد اللواء أشرف عطية على مسؤولي التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الإلتزام الكامل لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25 %، مع التعامل بحزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين.

وكلف محافظ أسوان بمواصلة تنظيم الحملات المتتالية للضرب بيد من حديد على أى محاولات للإحتكار وزيادة الأسعار، حيث أن الدولة لن تسمح بالتلاعب فى ذلك، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإعلان عن هذه الأسعار في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين.