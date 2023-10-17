الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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الصحة

الدكتور إسلام لملوم: زيارة عيادة الأسنان بشكل دورى تقلل من "التسوسات والخلع"

إسلام لملوم
إسلام لملوم

حذر الدكتور إسلام لملوم، طبيب الأسنان، من عدم زيارة طبيب الأسنان بشكل مستمر، وعمل الفحص الدوري للأسنان.

وأكد لملوم، في تصريحات لـ"الدستور" أن ذلك يقلل بشكل كبير مشاكل الأسنان الكبيرة، حيث إنه في زيارة طبيب الأسنان كل 3 أشهر، يسهل عملية اكتشاف أي من تسوسات الأسنان في بدايتها، وعلاجها بشكل سهل جدًا وفي وقت أقل.

وأضاف أن المرضى الذين يعانون من مشاكل كبيرة في الأسنان، يكون ذلك لأنهم لا يذهبون إلى طبيب الأسنان بشكل مستمر، ويذهبون فقط في حالات وجع الأسنان، وبالتالي يكون قد حدثت مشكلة كبيرة قد تؤدي إلى خلع بعض الأسنان.

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وأوضح لملوم أن زيارة طبيب الأسنان بشكل مستمر هي من أفضل الحلول؛ للحد من الكثير من مشاكل الأسنان الكبيرة، والتي قد تصل إلى فقدان الأسنان.

وقدم لملوم بعض النصائح للحفاظ على صحة الأسنان، منها:

  • تنظيف الأسنان مرتين يوميًا باستخدام فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.
  • استخدام الخيط الطبي مرة يوميًا لتنظيف بقايا الطعام بين الأسنان.
  • زيارة طبيب الأسنان كل 3 أشهر.

وأشار لملوم إلى أن صحة الأسنان مهمة جدًا، لأنها تؤثر على مظهر الشخص، وأيضًا على صحته العامة، حيث أن الأسنان الصحية تسهل عملية مضغ الطعام، وبالتالي تسهم في تحسين عملية الهضم.

وأضاف لملوم أن صحة الأسنان ترتبط أيضًا بصحة القلب، حيث إن البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان يمكن أن تنتقل إلى مجرى الدم، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ولذلك، شدد لملوم على ضرورة الاهتمام بصحة الأسنان، وزيارة طبيب الأسنان بشكل مستمر.

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