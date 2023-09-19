الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

5 أسباب تجعلك تفكر في "تبييض الأسنان"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يمكن للابتسامة المشرقة والواثقة، أن تترك انطباعًا أوليًا رائعًا وتترك أثرًا دائمًا على من حولك، ومع ذلك، مع مرور الوقت، يمكن أن يتغير لون الأسنان وتتصبغ بسبب عوامل مختلفة مثل الشيخوخة، أو استهلاك المشروبات أو الأطعمة ذات اللون الداكن، أو التدخين، أو سوء نظافة الفم.

ويُعدّ تبييض الأسنان هو إجراء تجميلي شائع يمكن أن يساعد في استعادة اللون الأبيض الطبيعي للأسنان وتحسين مظهر ابتسامتك.

فيما يلي 5 أسباب تجعلك تفكر في تبييض الأسنان وفقًا لتقرير نشره "Cleveland Clinic":

احذر.. طرق شائعة لتبييض الأسنان فى المنزل تعرضك للخطر

أيهما أفضل الكهربائية أم اليدوية؟.. نصائح فعالة لتنظيف الأسنان بالفرشاة

 

منع جميع التهيج الناجم عن أدوات التبييض

إن شرائط وأدراج التبييض الموجودة في متجرك المحلي هي ذات حجم حر، ما يعني أنها قد تناسب أو لا تناسب الجميع لأن فم وأسنان كل شخص تختلف. ولهذا السبب، فإن بعض المكونات النشطة سوف تتلامس مع اللثة أو اللسان أو الخد داخل فمك، مما يسبب تهيجًا.

عندما تذهب لتبييض الأسنان في العيادة، يقوم طبيب الأسنان بحماية اللثة والخدين واللسان من الأضرار الناجمة عن عنصر التبييض النشط. من أجل منع شفتيك والأنسجة الحساسة من ملامسة محلول التبييض، يقوم طبيب الأسنان بوضع هلام بعناية على لثتك ويستخدم معدات طب الأسنان مثل كتلة العض وضامة الخد.

 تغير لون الأسنان

يلعب الشاي والقهوة والعادات الغذائية الأخرى دورًا كبيرًا في صحة أسناننا. تبييض الأسنان يمكن أن يخفي تغير لون الأسنان الناتج عن البلاك والجير والبقع وما إلى ذلك

 آثار الشيخوخة

مع تقدمك في العمر، تبدأ مينا الأسنان في التآكل، مما يسهل تغير لون الأسنان. يعد تبييض الأسنان طريقة ممتازة لعكس آثار الشيخوخة للحفاظ على ابتسامة بيضاء صحية وجميلة.

آثار التدخين

يمكن أن يؤدي التدخين إلى إتلاف أسنانك، ويخلق خطرًا كبيرًا للإصابة بمشاكل الفم مثل زيادة تراكم البلاك والبكتيريا على الأسنان مما يؤدي إلى تغير لون الأسنان، يستهدف تبييض الأسنان تغير لون الأسنان الناتج عن التدخين ويساعدك على الحصول على ابتسامة أكثر بياضًا وإشراقًا وصحة.

هناك الكثير من الأسباب لتبييض أسنانك،  لذلك في المرة القادمة عندما تشعر أنك واعي بالابتسام، ما عليك سوى زيارة طبيب الأسنان القريب منك ورؤية سحر تبييض نفسك.

تبييض الاسنان الأسنان اللون الأبيض الطبيعي للأسنان مظهر ابتسامتك تحسين مظهر ابتسامتك

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أيهما أفضل الكهربائية أم اليدوية؟.. نصائح فعالة لتنظيف الأسنان بالفرشاة

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