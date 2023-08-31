الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

احذر.. طرق شائعة لتبييض الأسنان فى المنزل تعرضك للخطر

تبييض الأسنان
تبييض الأسنان

تبييض الأسنان في المنزل من ضمن الموضوعات الشائعة، حيث يعتقد البعض أنه يمكن الحصول على نتيجة فعالة، ودون معرفة أنها قد تنتج عنها آثار سلبية.

ويبحث الكثير من الناس عن طرق لتبييض الأسنان في المنزل للحصول على أسنان بيضاء، ولكن هذه المعلومات خاطئة يجب تجنبها حتى لا تتعرض لالتهاب اللثة. وفي السطور التالية نرصد لكم  أبرز الشائعات الخاطئة لتبييض الأسنان في المنزل، وذلك وفقًا لموقع "very well health"، وإليكم تفاصيل على النحو التالي:

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الصحة: تقديم الخدمات المتخصصة فى طب الأسنان لـ7.5 مليون مواطن من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية

أبرز الشائعات الخاطئة لتبييض الأسنان في المنزل

يعتقد البعض أن هناك وصفات منزلية يمكنها أن تخلصك من أصفرار الأسنان الشائع لدى الكثير وإليكم أبرزهم:

1 - عصير الليمون وبيكربونات الصوديوم

يعتبر خلط عصير الليمون وبيكربونات الصوديوم من الشائعات التي يعتقد البعض عند خلطهما معًا وفرك الأسنان بالفرشاة سيحصل على النتيجة المطلوبة، ولكن هذا الخليط يتسبب في التهاب اللثة وتعرضها للنزيف.

2 - الملح المغموس بالماء

يقوم البعض بوضع الملح على فرشاة الأسنان وفركها بالماء وهذه العملية لها أضرار كبيرة مؤثرة على الأسنان أبرزها ارتفاع ضغط الدم، أو جفاف الفم، أو جفاف الحلق.

3 - غسل الأسنان بالفحم والليمون

بالرغم من حقيقة تبييض الأسنان بالفحم إلا أنه يحمل بعض الآثار الجانبية، الإصابة بحساسية الجلد في المناطق المحيطة بالفم ونزيف اللثة بسبب الليمون.

4 - حك قشر الموز بالأسنان

تداول رواد السوشيال ميديا في الفترة الماضية عن إمكانية قشر الموز في تبييض الأسنان ولكن هذا ليس صحيحًا، وقام البعض بتجربة هذه التجربة ولكن لم تعطِ نتيجة.

تعرف على طرق الوقاية والحفاظ على بياض الأسنان

يمكنك الحفاظ على أسنانك من التسوس وحمايتها من الاصفرار وذلك من خلال تلك النصائح الطبية التي يمكن اتباعها:

1 - غسل الأسنان يوميًا في الصباح والمساء قبل النوم.

2 - ابتعد عن تناول كل ما يحتوي على السكريات والشوكولاتة لحماية الأسنان من التسوس.

3 - ابتعد عن التدخين لأنه يتسبب في تصبغات الأسنان.

4 - المتابعة مع طبيب الأسنان كل شهر.

5 - لا تتناول القهوة والشاي.

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