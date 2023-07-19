علاجات منزلية فعالة للتخلص من ألم الأسنان ليلًا

يكون ألم الأسنان مزعجًا للغاية في أي وقت من اليوم، ولكنه يتفاقم في الليل، وقد يؤدي إلى عدم القدرة على النوم والتأثير على مستويات الطاقة لديك في اليوم التالي.

ويعدّ أحد أسباب آلام الأسنان التي تؤثر علينا عادة في الليل هو أنه عندما نستلقي، فإن المزيد من الدم يتدفق إلى رؤوسنا مما قد يضغط على المناطق الحساسة، وفي حالة حدوث أي تلف أو تجاويف في السن، فإنه يؤلم أكثر.

وهناك بعض أمراض اللثة أو التهابات قد تجعل الأسنان حساسة وتسبب الألم، وبينما تقل فرص الوصول إلى طبيب الأسنان في وقت متأخر من الليل، إلا أن هناك بعض العلاجات المنزلية الفعالة التي يمكن أن تُعيد الراحة الفورية، وهو ما كشفه موقع "health" الطبي.

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية الفعالة التي اقترحها الدكتور طبيب الأسنان للتخلّص من ألم الأسنان في الليل:

1. شطف المياه المالحة: تعدّ المياه المالحة مطهرًا طبيعيًا، ويمكن أن تساعد في تفكيك جزيئات الطعام والحطام التي قد تكون عالقة بين الأسنان، ويمكن أن يساعد علاج وجع الأسنان بالماء المالح أيضًا في تقليل الالتهاب وشفاء أي جروح بالفم، ولاستخدام هذا الأسلوب.

2. زيت القرنفل على قطعة قطن: من المعروف أن زيت القرنفل يهدئ الألم، وبالتالي فإن وضع حبيبات قطنية صغيرة على الأسنان المؤلمة قد يخفف الألم إلى حد معين.

3. غسول الفم المضاد للبكتيريا: مثل جميع غسولات الفم، فإن غسول الفم المطهر يساعد على منع العدوى عن طريق منع تراكم البلاك حول الأسنان، كما يخفف ويساعد على إزالة أي بقايا طعام مخفية أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط.

4. ضغط بارد: يمكنك استخدام الكمادات الباردة لتخفيف أي ألم تعاني منه، خاصة إذا تسبب أي نوع من الصدمات في ألم أسنانك، إذ يمكن للبرد أن يقلل من أي تورم أو التهاب. ضع كيسًا من الثلج ملفوفًا بمنشفة على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة في كل مرة.

5. تناول مسكن للآلام: يمكنك تناول دواء مسكن للألم يتم شراؤه من الصيدلية وفقًا للإرشادات الموجودة على الملصق، غالبًا ما يكون الأسيتامينوفين والإيبوبروفين أفضل الخيارات لألم الأسنان، حيث يمكنهما أيضًا تقليل الالتهاب في موقع السن المصاب.

6. ارفع رأسك: جرب النوم مع وضع رأسك على عدة وسائد، حيثُ إن رفع رأسك أعلى من بقية جسمك سيمنع تجمع الدم في رأسك وفمك، فهو يحسن الدورة الدموية ويقلل من التورم ويخفف بعض الألم.

7. انتبه لما تأكله: تجنب الأطعمة والمشروبات التي قد تؤدي إلى تفاقم ألم أسنانك، مثل تلك الباردة أو الساخنة أو الحمضية بشكل خاص.

8. تنظيف السن: قد يساعد تنظيف المنطقة المحيطة بالسن المؤلم باستخدام عود أسنان وخيط تنظيف الأسنان في تخفيف الألم بسبب الطعام العالق داخل اللثة.

9. تناول السوائل الباردة: إذا زاد ألم الأسنان عن طريق تناول السوائل الساخنة، فيمكن للمرء أن يحاول تناول السوائل الباردة التي قد تخفف الألم في بعض الحالات.