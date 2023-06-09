بعد تحذير "الصحة العالمية".. الأسباب الشائعة لتسوس أسنان الأطفال

يعتبر تسوس الأسنان مشكلة واسعة الانتشار بين الأطفال بسبب تناولهم الكثير من الحلوى وعدم الاهتمام بنظافة الأسنان، لذلك تؤثر عليهم وتصيبهم بالمزيد من الأوجاع التي لا يتحملونها.

وقالت منظمة الصحة العالمية عن طريق بحث نشرته صحيفة “Hindustan times”، إنه على الرغم من بذل الوالدين قصارى جهدهم لإعطاء الأولوية لصحة أسنان اطفالهم فقد يكون من المحبط أن تجدهم يعانون من تسوس أسنان آخر وخاصة مع محاولة تقييد تناولهم الحلويات بكثرة.

ومن خلال فهم هذه العوامل، يمكن للوالدين الكشف عن الأسباب الكامنة وراء تسوس الأسنان عند الطبيب المختص واتخاذ تدابير استباقية لحماية ابتسامة أطفالهم الثمينة.

أسباب تسوس أسنان الاطفال:

1. آثار الأطعمة الحمضية:

يمكن أن تتسبب العصائر والفواكه الحمضية، وكذلك المشروبات الغازية، في تكسير المينا وإزالة المعادن منها إن إزالة المعادن من الأسنان هي عملية طبيعية، وتصبح مشكلة فقط عندما لا يتمكن الجسم من استبدال ما فقده في عملية التنقية و تتسبب العديد من العوامل في إزالة المعادن، بما في ذلك البكتيريا ودرجة الحموضة الحمضية للفم.

2. آثار البكتيريا:

يحتوي الفم على أنواع عديدة من البكتيريا، بعضها مفيد للشخص وبعضها يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان والبلاك عبارة عن غشاء لزج يتم إنتاجه باستمرار على الأسنان، يشبه المستعمرة حيث تعيش البكتيريا وتتغذى على السكر في الطعام والمشروبات وتنتج الأحماض وتتحلل معادن الأسنان ومينا الأسنان تدريجياً بواسطة هذه الأحماض.

الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات السكرية والنشوية، إلى جانب عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا، يزيد البكتيريا وتراكم البلاك وأمراض الأسنان ، كما أنه يؤثر على مستوى الحموضة في اللعاب.

3. عدم إعادة التمعدن وغياب بيئة الأس الهيدروجيني المحايدة:

تحدث إعادة التمعدن يوميًا بعد هجوم بالأحماض من الطعام من خلال وجود الكالسيوم والفوسفات والفلورايد الموجود بشكل طبيعي في اللعاب و هنا تترسب المعادن مرة أخرى على المينا، مما يعيد الأسنان إلى حالتها الجديدة.

وبالتالي فإن اللعاب هو درع طبيعي في أفواهنا يساعد على تحييد الأحماض، ومنع أو عكس عملية التنقية، ومع ذلك فإن دورة التنقية وإعادة التمعدن هذه تحتاج إلى عامل تعديل خارجي لضمان بقاء الأشياء على المسار الصحيح.

4. يفتقر معجون الأسنان إلى الأرجينين والفلورايد والكالسيوم الموجود بشكل طبيعي:

أظهرت الأبحاث أن معجون الأسنان الذي يحتوي على 1.5٪ أرجينين مع الفلورايد والكالسيوم الطبيعي له فعالية فائقة في مقاومة التسوس مقارنة بمعجون الأسنان الذي يحتوي على الفلورايد وحده، أو حمض الأرجينين وهو حمض أميني موجود بشكل طبيعي يمكنه بناء البروتين.

والعناية بالفم، يمكن أن تساعد في الحفاظ على بيئة محايدة للأس الهيدروجيني في الفم، ما يظهر نتائج واعدة في زعزعة استقرار الأغشية الحيوية، وتقليل إزالة المعادن من المينا وفرط حساسية الأسنان، ودعم إعادة التمعدن.