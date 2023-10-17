بروتوكول تعاون بين جامعة الوادى الجديد ومنطقة الدعوة والإعلام الدينى بالمحافظة

شهد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور عمر عبدالكريم مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني بالمحافظة ممثلا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك في إطار التعاون المستمر والمُثمر بين الجامعة والأزهر الشريف فى تنظيم ورعاية وإلقاء الندوات والمحاضرات الدينية لنشر الوعى الديني والرد على الشبهات المثارة والرد على تساؤلات طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، أن بروتوكول التعاون يتضمن عددًا من المجالات المشتركة أهمها المشاركة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات وبرامج التدريب، وعقد العديد من المحاضرات الدينية.

رئيس الجامعة يستقبل مدير المكتب الإقليمي لليونسكو

رئيس الجامعة يستقبل مدير المكتب الإقليمي لليونسكو

في السياق، استقبل الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد بمكتبه بالمبنى الإداري للجامعة الدكتورة نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة والوفد المرافق لها بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الآثار بكية الآداب بالجامعة، لبحث أوجه التعاون المشترك مع مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة لعدد من مشروعات التعاون في مجال التعلم والثقافة والتراث والتي تدعم فرص التعاون والتوأمة بين مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بالقدرة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات والمعارف بالبحوث البينية والبرامج المشتركة وعقد اتفاقيات شراكة وغيرها من الأنشطة الجامعية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات ذات الأولوية لمنظمة اليونسكو، وتوضيح المجالات ذات الأولوية لمنظمة اليونسكو من أجل تنفيذ المشاريع وعقد الشراكات التي تضمنت مجالات: التعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والثقافة، والاتصالات والمعلومات.

