جامعة الوادي الجديد تشارك في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بـ"حلوان" (صور)

تشارك جامعة الوادي الجديد في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر للجامعات المصرية والذي تستضيفه جامعة حلوان خلال الفترة من 8 – 14 سبتمبر 2023. تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، برعاية وحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

صقل مهارات الطلاب وبناء شخصيتهم

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة فى تصريحات له اليوم الأحد، إن جامعة الوادي الجديد حريصة دائماً على المشاركة في مثل تلك الفعاليات والتي تصقل مهارات الطلاب وتساهم في بناء شخصيتهم إضافة إلى تجمعهم مع أقرانهم من طلاب الجامعات المصرية مما يعزز روح الإخاء بينهم ويبني جسور التعاون بين طلاب الجامعات الأمر الذي يزيد من إنتماء الطلاب للوطن.

50 فردا شارك في الفعاليات الرياضية

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة الوادي الجديد تشارك بوفد مكون من 50 فردا للمشاركة في العديد من الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، حيث تشارك الجامعة بفريق كرة القدم الخماسي (طلاب)، وفريقي كرة الطائرة (طلاب وطالبات)، بالإضافة إلي ألعاب القوي، ومنافسات دوري المعلومات، والشطرنج، كما تشارك الجامعات بعدد (2) طلاب ممثلين عن طلاب الجامعة في إجتماعات إتحادات طلاب الجامعات المصرية للمشاركة في رسم خريطة الانشطة الطلابية القادمة بالجامعات المصرية.

