الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الخميس.. "المصريين الأحرار" يستضيف ندوة حول الهوية الوطنية والمشاركة السياسية

رئيس المصريين الأحرار
رئيس المصريين الأحرار

يعقد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، مساء الخميس المقبل، ندوة بعنوان "الهوية الوطنية والتفكير الإستراتيجي للمشاركة السياسية"، بمقر الحزب الرئيسي.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية العامة للحزب لترسيخ الانتماء والاهتمام بتوعية وتثقيف الشباب للمشاركة الفاعلة لخدمة الوطن والمجتمع.

ويتزامن مع تحركات الحزب لدعم مرشحه الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي وحث الشباب علي المشاركة الإيجابية في كافة المسارات السياسية وأولها الاستحقاقات الدستورية.

ويحاضر خلال الندوة الدكتور أحمد كركيت رئيس اللجنة العامة للتدريب وتنمية الموارد البشرية بمؤسسة القادة، وهو مدرب دولي معتمد وعضو هيئة تدريس وتدريب الكليات العسكرية والشئون المعنوية وعدد من الوزارات.

كما يواصل الحزب جهوده في توعية النشء والشباب ليكونوا  أكثر فاعلية والاهتمام بتوظيف طاقات الشباب وتنمية مهارات الأجيال الجديدة ليكونوا قادة المستقبل.

"المصريين الأحرار" يرحب بإعلان ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة 

رحّب حزب المصريين الأحرار، برئاسة د.عصام خليل ومؤسس الحملة الحزبية الشعبية لتأييد الرئيس السيسي بإعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، مطالبًا إياه بمواصلة مسار التنمية الذي بدأ منذ عام 2014.

وأشاد الحزب بكلمات الرئيس فى ختام مؤتمر "حكاية وطن" التي شدد فيها على ضرورة استكمال الحلم ووعده بأن تكون تلك الفترة امتدادا لسعي مصر وشعبها، وإعلان تجديده للعهد لاستكمال المسيرة نحو واقع يفيض بالخير والسلامة وحياة سياسية مفعمة بالحرية دون تجاوز أو تجريح.

جاء إعلان الرئيس السيسي الترشح استجابة لدعوات ومناشدات المواطنين التي انطلقت من الميادين بالمحافظات في سيمفونية حب تناغمت مع رغبة غالبية الشعب المصري في استكمال المشروع الوطني الذي حمله الرئيس السيسي على عاتقه.

وأعرب الحزب والحملة الحزبية الشعبية عن خالص الشكر والتقدير للرئيس الذي يعاود الاستجابة لمطالب الجماهير، وتلك المرة لاستكمال الحلم حتي يتحول واقع متكامل يخدم أجيالا قادمة ويجني ثمار الجهود الأمينة والصادقة.

المصريين الأحرار الهوية الوطنية التفكير الإستراتيجي ترسيخ الانتماء عبد الفتاح السيسي المشاركة الإيجابية

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