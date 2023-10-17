الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حكام واقعة إلغاء هدف لويس دياز يعودون لمباريات البريميرليج

دياز
دياز

يعود حكما الفيديو المساعدان دارين إنجلاند ودانييل كوك، للمشاركة في إدارة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد الخطأ الجسيم الذي وقعا فيه خلال مباراة توتنهام  وليفربول بالمسابقة الشهر الماضي.

وتواجد إنجلاند كحكم لتقنية الفيديو المساعد (فار)، فيما عاونه كوك خلال المباراة، التي انتهت بفوز توتنهام 2 - 1 بالعاصمة البريطانية لندن، وشهدت إلغائهما هدفا صحيحا للويس دياز، لاعب ليفربول، بداعي وقوع الجناح الكولومبي في مصيدة التسلل.

وتقرر استبعاد كلا الحكمين في المرحلة التالية للمسابقة، لكن إنجلاند سيعود كحكم رابع في مباراة برينتفورد ضد ضيفه بيرنلي يوم السبت القادم، بينما يعود كوك كحكم مساعد في مباراة شيفيلد يونايتد ضد ضيفه مانشستر يونايتد، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

قرار خاطيء بإلغاء هدف دياز

وأدى سوء الفهم بين إنجلاند، والحكم سيمون هوبر، الذي أدار المباراة من الملعب، لاتخاذ قرار خاطيء بإلغاء هدف دياز في اللقاء الذي جرى يوم 30 سبتمبر الماضي، ووصف هوارد ويب رئيس لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الحادث لاحقا بأنه "خطأ فادح".

وتقرر تعيين هوبر حكما لتقنية فار في لقاء نيوكاسل ضد كريستال بالاس، يوم السبت المقبل.

وتم تقديم إرشادات جديدة بشأن تقنية فار في أعقاب الجدل حول هدف دياز الذي تم إلغاؤه، بينما تم نشر تسجيل صوتي للواقعة لاحقا.

واعتقد إنجلاند - على سبيل الخطأً - أن حكام الملعب وجدوا دياز في موقف صحيح واعتباره غير متسلل، مما دفعه لإبلاغهم بأن "الفحص اكتمل".

واعتقد حكام الملعب أن إنجلاند أيد قرارهم الخاطيء باحتساب  تسلل على دياز ليستأنفوا اللعب بركلة حرة.

بمجرد استئناف اللعب، لم يكن هناك أي شيء يمكن لحكام فار القيام به لمراجعة القرار بموجب البروتوكولات الحالية.

دارين إنجلاند دانييل كوك الدورى الانجليزى ليفربول توتنهام

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

الإعدام لمسن هتك عرض 4 قاصرات في كفر الشيخ

حسام المندوه يقدم طعنين على حكم استبعاده من انتخابات الزمالك

لأول مرة.. البطاطس المصرية تغزو أسواق العالم بمليون طن صادرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاختيار الصعب.. هل يختار نتنياهو حرب طويلة مع حماس على حساب الرهائن؟

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟