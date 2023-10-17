الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ قنا يشهد انطلاق فعاليات الندوة التعريفية لبرنامج المرأة تقود

الدكتور حازم عمر
الدكتور حازم عمر

نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء أيمن الاطفيحي مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، انطلاق  فعاليات الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقصر ثقافة قنا، بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لتنمية المجتمع وخدمة البيئة،والدكتورة هدي السعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية وحشد كبير من سيدات قنا. 

رحب نائب محافظ قنا،  بالمشاركين في فعاليات الندوة التعريفية، للبرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" وعبر عن سعادته للمشاركة في فعاليات إطلاق الأكاديمية الوطنية للتدريب" لبرنامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، والذي يتضمن عددًا من البرامج المقدمة للمرأة، لتتبوأ المرأة المصرية مكانتها التي تستحقها عن جدارة، فقد حظيت المرأة باهتمام كبير وغير مسبوق في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي تبلور في حصولها على مكتسبات عديدة بكافة الأصعدة، وتجسد ذلك في إعلان عام 2017 عامًا للمرأة، مع إطلاق إستراتيجية "تمكين المرأة 2030.

 الجمهورية الجديدة تولي اهتمامًا بالغًا وعناية كبيرة بالمرأة المصرية

وأضاف "عمر" أن الجمهورية الجديدة تولي اهتمامًا بالغًا وعناية كبيرة بالمرأة المصرية، من خلال تقلدها أول مرة في تاريخ مصر أعلى المناصب بالجهاز الإداري للدولة، والعديد من المناصب القيادية الأخرى، هذا بالإضافة إلى العديد من التشريعات المختلفة التي أُصدرت حفاظًا على حقوق المرأة.

فيما أعرب اللواء أيمن الاطفيحي مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية، عن سعادته البالغة لحفاوة الاستقبال من قبل القيادات التنفيذية بمحافظة قنا، مضيفا  أن الأكاديمية توفر العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية، التي تعمل على حماية المرأة والارتقاء بأساليب حياتها المعيشية، آملًا بأن تحقق تلك الندوة والبرنامج التدريبي، الأهداف المرجوة، بما يعود بالنفع والفائدة على جميع السيدات المستهدفات. 

وأضاف الأطفيحي، أن الأكاديمية تضع نصب أعينها بناء الإنسان، والعمل على كل ما يُسهم في الارتقاء به، من خلال إعداده الإعداد الجيد بواسطة البرامج التدريبية المتنوعة التي تشمل كافة العلوم والتخصصات، لافتًا إلي أنه ليس بخافٍ عن الجميع الجهود التي تقدمها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في عمليات التنمية والبناء، مشيرا إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قامت بإطلاق برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بهدف  تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات، وتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، للمشاركة في المهام القيادية، وبناء ودفع عجلة التنمية، حيث يفتح البرنامج آفاقًا من التفكير المنطقي والإبداعي، وصقل خبرات المتدربات، ويقدم حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالاضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والحوكمة والتحول الرقمي، ليصبحن أكثر تأثيرًا في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن.

وخلال فعاليات الندوة، تم تقديم عرض توضيحي وشرح تفصيلي، حول القرار الجمهورى لإنشاء الأكاديمية، ودورها وأنشطتها المختلفة، والبرامج التدريبية التي تقدمها لتأهيل الشباب والمرأة وكافة الفئات وصقل خبراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم للقيادة.

حازم عمر نائب محافظ قنا نائب محافظ قنا محافظة قنا قنا أشرف الداودي محافظ قنا

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