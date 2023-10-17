الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يلتقي مجمع رهبان دير الأنبا شنودة في ميلانو

البابا تواضروس
البابا تواضروس

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، مجمع رهبان دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، في الدير ذاته، بحضور أسقف ورئيس الدير وإيبارشية ميلانو نيافة الأنبا أنطونيو، والوفد المرافق لقداسته، والأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا. وذلك في إطار الزيارة الرعوية الحالية لميلانو وڤينيسيا، والتي بدأها الثلاثاء الماضي.

كلمة روحية للرهبان 

ألقى قداسة البابا كلمة روحية على الرهبان ثم استقبل أسئلتهم وأجاب عليها، وفي الختام باركهم ووزع عليهم هدايا تذكارية.

كان قداسة البابا قد عاد إلى ميلانو، مساء أمس، بعد انتهاء زيارته إلى ڤينيسيا، والتي استمرت لثلاثة أيام.

 تدشين كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بڤينيسيا

وكان البابا تواضروس الثاني، قد دشن  كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بڤينيسيا والتي افتتحها قداسته، معلنًا أنها أصبحت مقرًا لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بأوروبا.

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها، نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، و13 من أساقفة المجمع المقدس، كما شارك في الصلوات آباء كهنة من مصر ووسط أوروبا ولندن والنمسا وميلانو.

وتم تدشين المذبح الرئيس على اسم القديس مار مرقس الرسول، والمذبح البحري على اسم القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة.
ودُشنَت أيقونة البانطوكراطو والمعمودية والأيقونات المثبتة في حامل الأيقونات والأيقونات الموجودة في صحن الكنيسة.

كما اختتم ايضا أساقفة أوروبا فعاليات السيمينار الذي عقد في كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بڤينيسيا، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، على مدار أمس واليوم، بحضور سكرتارية المجمع المقدس، و تم خلال جلسات السيمينار بحث موضوع بعنوان "خدمة الكنيسة القبطية في الدول الأوروبية".

البابا تواضروس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو نيافة الأنبا أنطونيو نيافة الأنبا لوقا

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