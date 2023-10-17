بعد تفاقم الأزمة فى غزة.. الأمين العام للأمم المتحدة يصل مصر غدًا

أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أنه من المتوقع أن يسافر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى مصر مع تفاقم الوضع الإنساني في غزة وتهديد الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بالامتداد إلى المنطقة الأوسع.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إنه من المتوقع أن يصل جوتيريش إلى القاهرة غدًا الأربعاء، على أقرب تقدير، ويلتقي مسؤولين وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ضغوط مصرية ودولية

وأوضحت الصحيفة أن الأمم المتحدة تمارس ضغوطا دولية كبرى من أجل فتح ممر إنساني إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وهو نقطة الوصول الوحيدة التي لا تسيطر عليها إسرائيل، على الرغم من منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وهو الأمر الذي تسعى مصر والأطراف الفاعلة دوليًا لإثنائها عنه.

وتابعت أن مصر اشترطت مسبقًا أن يتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة قبل سماحها بإجلاء الرعايا الأجانب من غزة عبر أراضيها.

أزمة إنسانية في غزة

وأوضحت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، أن سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يواجهون هجوما بريا وشيكا أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أمرت إسرائيل يوم الجمعة السكان في شمال القطاع الفلسطيني بالإخلاء إلى الجنوب.

وأكدت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 600 ألف فلسطيني، من أصل 1.1 مليون نسمة في شمال غزة، فروا بالفعل من منازلهم بحثًا عن ملجأ وهربًا من هجوم سبقه قصف جوي مكثف بعد أن عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، أسفرت عن مقتل 1400 شخص إسرائيلي واختطاف حوالي 200 آخرين كرهائن.

وفي الوقت نفسه، لا يزال المعبر الحدودي الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل - معبر رفح، الذي يربط غزة بمصر - مغلقًا أمام اللاجئين والمساعدات الإنسانية، بسبب التهديدات الإسرائيلية بقصف أي مساعدات تقترب من القطاع وقصفها معبر رفح الحدودي من الجانب الفلسطيني 4 مرات منذ بداية الأزمة حتى الآن، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن مقتل أكثر من 2800 من سكان القطاع حتى الآن جراء القصف وإصابة وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين.