محافظ الإسماعيلية يتفقد مركز تنمية الأسرة والأمومة والطفولة بقرية الأبطال تمهيدًا لافتتاحه

تفقّد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة ،محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مركز تنمية الأسرة والأمومة والطفولة بقرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق؛ تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالإسماعيلية، تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القوميِّ للمحافظة.

يشمل المركز مكتبا للتضامن الاجتماعي، حضانة، فصول محو الأمية، واعلاج طبيعيا، ويقدم كل الخدمات التي تحتاجها المرأة والطفل، بالإضافة إلى خدمات معارض الأسر المنتجة.

وأكد "بشارة" ما تشهده الإسماعيلية خلال السنوات الأخيرة من تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبيرة، وكذلك المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة، وتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة بعد أن تم اختيارها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

مشيرًا إلى أن اختيار مركز القنطرة شرق جاء تأكيدًا من القيادة السياسية نحو تحسين حياة المواطنين بقرى شرق القناة، وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لهم.

جدير بالذكر، أن عدد مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز القنطرة شرق يبلغ ١٣٥ مشروعا، تم تنفيذها في أربع قرى رئيسية و٣٧ تابعا.

وتحتفل الإسماعيلية بعيدها القومي في ١٦ أكتوبر، وهي ذكرى المقاومة الشعبية ضد الاحتلال البريطاني، حيث معركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية (السادات حاليًا) ضد الإنجليز عام ١٩٥.

ففي ١٦ أكتوبر ١٩٥١ اندلعت المظاهرات في الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزي بعد إلغاء معاهدات ١٩٣٦، حيث خرج طلاب المدرسة الثانوية بالإسماعيلية وانضم إليهم عدد من عمال مصنع الكوكاكولا وبعض العاملين في الشركات الأجنبية، وتم حرق مول النافي "الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز" تعبيرًا عن الغضب الشعبي، والنافي كان موقعه بميدان عرابي أو ميدان محطة سكة حديد الإسماعيلية.