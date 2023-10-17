محافظ الإسماعيلية يفتتح مجمع الخدمات الحكومية بقرية الأبطال ضمن "حياة كريمة"

افتتح اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، مجمع الخدمات الحكومية "إنشاء جديد" بقرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القوميِّ لمحافظة الإسماعيلية،

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، مدير مديرية الطرق والنقل، منسق مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، رئيسة قرية الأبطال ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

والمجمع يقع على مساحة إجمالية ٤٨٠ مترا يتكون من دور أرضي وأول وثاني علوي.

ويضم مركز تكنولوجي، مكتب تموين، مكتب وسجل مدني، مكتب شهر عقاري، مكتب تضامن اجتماعي، والوحدة المحلية مجلس شعبي محلي.

والمبنى تم ترفيقه بالكامل من صرف صحي، مياه، كهرباء، اتصالات، انترنت، وغاز.

والتقى بشارة بعدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم ووعدهم بدراستها والعمل على حلها بما يتوافق مع القانون.

"بشارة" يوجه بتلبية جميع خدمات المواطنين والتسهيل والتيسير عليهم

ووجَّه بشارة بتلبية جميع خدمات المواطنين والتسهيل والتيسير عليهم وتقديم الخدمات الحكومية بالقرى الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن توجهات الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتسجيل الإجراءات والخدمات الحكومية.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ما تشهده محافظة الإسماعيلية خلال السنوات الأخيرة الماضية من تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبيرة، وكذلك المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة، وتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة بعد أن تم اختيارها ضمن محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن اختيار مركز القنطرة شرق جاء تأكيدًا من القيادة السياسية نحو تحسين حياة المواطنين بقرى شرق القناة وتوفير كافة سُبل الحياة الكريمة لهم.

ومن الجدير ذكره، أن عدد مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق يبلغ ١٣٥ مشروع تم تنفيذهم في أربع قرى رئيسية و٣٧ تابع.