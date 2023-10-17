الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كنائس غزة تتحول إلى مستشفيات لمداواة المصابين وملاجئ للمشردين (صور)

العدوان الاسرائيلي
العدوان الاسرائيلي

نشر المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة من الصور التي توضح تحويل بعض كنائس غزة إلى مستشفيات لمداواة المصابين وملاجئ للمشردين مثل كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس في مدينة غزة.

هناك حاجة لموقف من المرجعيات الدينية

وعلق على الصور قائلا: إننا نوجه نداء حارا إلى جميع المرجعيات الدينية في عالمنا وخاصة تلك التي لها تأثير عالمي بضرورة أن تكون هنالك مواقف واضحة تجاه ما يحدث في أرضنا المقدسة.

وأضاف: يجب رفض ما يتعرض له أهلنا في غزة فمنذ عشرة أيام وغزة تدك بالصواريخ في إطار سياسة عقاب جماعي تستهدف الأبرياء من أبناء شعبنا ناهيك عن الدمار الشامل ومنع دخول المعونات والمواد الضرورية لمن يحتاجون إلى إغاثة.

وتابع: نتمنى من المرجعيات الدينية في عالمنا أن تكون صوتا صارخا في برية هذا العالم باسم المظلومين والمتألمين والمعذبين واليتامى والجرحى وخاصة في غزة المنكوبة التي تزداد فيها المعاناة يوما بعد يوم .

واستكمل: نقف إلى جانب كل مبادرة وعمل يهدف إلى الوصول إلى وقف اطلاق النار فكفانا دماء ودمارا وخرابا وأهلنا في غزة يعانون ويتألمون ويستصرخون الضمائر الحية في كل مكان.

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وأضاف: “نقف إلى جانب أهلنا في غزة وندعو لكي يتوقف هذا العدوان وبأسرع وقت ممكن مع تأكيدنا على موقفنا الثابت الذي لا يتبدل ولا يتغير بأننا نرفض الحروب كلها ونرفض ثقافة العنف والقتل لأنها تتنافى مع أدبياتنا وقيمنا الإنسانية والروحية”.

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وأكد: “نصلي في هذا اليوم ومع كل الذين يشاركوننا يوم الصلاة هذا من أجل شعبنا المكلوم والمعذب في غزة ومن أجل كل إنسان متألم ومعذب فحيثما هناك إنسان متألم نحن معه”.

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نناشد المؤسسات الحقوقية والمنظمات الأممية والإنسانية من أجل تبذل جهود أكبر وفقا لهذا العدوان ومن أجل أن تصل الإغاثة المطلوبة اليوم وبشكل سريع إلى أهلنا المنكوبين في القطاع.

عطا الله حنا المطران عطا الله حنا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية ل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس

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