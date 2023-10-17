الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يشهد احتفالية المتميزات من النساء بالمجال الرياضي

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإيفان جوكل سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، احتفالية تكريم السيدات البارزات فى المجال الرياضي على الجانب المصري والتشيكي، من خلال الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالتعاون مع سفارة جمهورية التشيك بالقاهرة والمراكز التشيكية، بحضور لفيف من قيادات الوزارة والسفارة والاتحادات الرياضية.

وتضمنت الاحتفالية عرض توضيحي عن السيدات التي شَكّلنَ فرقا واضحًا وأصبحن بطلات فى عالم الألعاب الرياضية مثل التايكوندو وألعاب القوى والسيارات وكرة السلة ورفع الأثقال والدراجات، كذلك استعراض العديد من النماذج النسائية الناجحة فى المجال الرياضي للدولتين مصر والتشيك.

في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تدعم المرأة فى شتى المجالات وبخاصة فى المجال الرياضي وهو ما نحتفي به اليوم.

وأبدى صبحي سعادته بلقاء الأبطال المصريين، مؤكدًا على قوة العلاقات التى تربط مصر بدولة التشيك، لافتًا إلى انتعاش الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة بالمواهب الرياضية الشابة التى تتطلب تقديم كل الدعم والرعاية لها لاستدامة موهبتها، مشيرًا إلى نهج الوزارة نحو إعلاء قيمة الاستثمار الرياضى بالمجتمع للمساهمة فى نشر الرياضة والكشف عن المواهب من جانب ورعاية الأبطال الرياضيين من جهة أخرى.

من جانبه، أثني إيفان جوكل سفير جمهورية التشيك بمصر على الدعوة والمشاركة فى الاحتفالية وعبر عن سعادته بزيارته الاولى لمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى.

وأشاد السفير بفكرة الاحتفالية والتى تم طرحها بعد قدومه لمصر منذ عام حيث تلقينا العديد من الطلبات من السيدات الأبطال فى المجال الرياضى بالتحديد والتى تم ترشيح قصص عن ١٢ من بطلات التشيك الرياضيين والتى تم ترشيحهم من قبل الطلبة وصغار السن وتم عمل  نفس التجربة بمصر من خلال التعاون مع طلبة وجامعة حلوان بمصر وتم إختيار نماذج لبطلات مصريات نماذج مشرفة للرياضة المصرية والمراة المصرية.

ومن النماذج من الجانبين التى تم تسليط الضوء على قصص من نجاحهم هم، عبير عبد الرحمن البطلة الأولمبية لرفع الاثقال وصاحبة برونزية دورة الألعاب الأولمبية 2008 بكين وفضية دوره الالعاب الاولمبيه 2012 لندن، وثريا محمد 
لاعبة كره السلة والمصنفة من أفضل 10 لاعبين على مستوي العالم في كره السله، وابتسام زايد لاعبة الدراجات العالمية والمصنفة والحاصلة علي العديد من الميداليات الأفريقية، وبسنت حميده صاحبة الأرقام القياسيه في سباقات ال 100 وال 200 م أول لاعبة مصرية تاهلت لبطوله العالم قطر 2019 وطوكيو 2021، ويارا شلبي بطلة سباق الصحراء الوحيدة في مصر، ومن الجانب التشيكي كريستينا ماكي حامله الرقم القياسي التشيكي الحالي 1500م، واندريا سيستيني رابحة مسابقات الاربع الكبرى زوجي السيدات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور أشرف صبحي لبطوله العالم قطر 2019 وزير الشباب والرياضة

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