"أخت بلادى".. إشادات واسعة بإذاعة النشيد الوطنى السودانى فى مدرسة مصرية

أشاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بسماح إحدى المدارس المصرية في القاهرة بأداء النشيد الوطني السوداني في طابور الصباح بعد أداء النشيد الوطني المصري، وذلك في ظل وجود عدد كبير من أبناء الشعب السوداني يدرسون بهذه المدرسة رفقة إخوانهم الطلبة المصريين.

وقد حظيت هذه المبادرة بإشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد لاقى الفيديو انتشارًا واسعًا وترحيبًا بين النشطاء لما له من لفتة طيبة وأثر كبير في نفوس الطلبة السودانيين وأن مصر بمثابة بلد ثان لهم كما تحرص على ربطهم بوطنهم الأم السودان رغم الصعوبات التي يمرون بها.

تفاصيل عزف النشيد الوطنى السودانى فى مدرسة مصرية

وتظهر اللقطات المصورة الطلبة السودانيون وهم يؤدون نشيد بلادهم بحماسة وقد ردده معهم زملائهم المصريين بالمدرسة وكذلك المعلمين في طابور المدرسة الصباحي رغم عدم حفظهم وإجادتهم للنشيد الوطني السوداني إلا أنهم شاركوهم فرحتهم وحماسهم وانتمائهم لبلدهم السودان.

واعتبر النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ما قامت به إدارة المدرسة من أداء النشيد الوطني السوداني "لفتة إنسانية وجبر للخواطر" لأبناء السودان الذي فروا إلى مصر من جحيم الحرب المستمرة منذ أبريل الماضي وقد أغلقت معظم المدارس وتوقفت العملية التعليمية في الكثير من مناطق السودان جراء استمرار الحرب هناك، فيما حرصت مصر على إدماج الطلبة السودانيين في المدارس المصرية سواء الحكومية أو الخاصة ومعاملتهم معاملة أقرانهم المصريين.

ولقي عزف النشيد الوطني السوداني عقب النشيد الوطني المصري ابتهاجا كبيرا ليس وسط الطلاب فقط، ولكن لدى الكثيرين الذين أثارهم روعة هذا المشهد، بما يدل على وحدة أبناء النيل، وأن مصر تحتضن أبناء السودان من كل الفئات، وتوفر لهم مناخا مناسبا ليس فقط للتعلم، ولكن الارتباط بوطنهم الأم في محاولة لدعمهم على تجاوز الصعوبات والآلام التي عانوا منها خلال فترة الحرب.