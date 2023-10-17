الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من اتحاد الغرف التجارية

وفد الغرفة التجارية
وفد الغرفة التجارية في مقر حملة المرشح الرئاسي السيسي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدًا من الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد.

وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، وفي إطار اللقاء قدم التحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة، مثمنًا على دور اتحاد الغرف التجارية في مساندة الدولة المصرية واقتصادها، فضلًا عن دورهم في التنسيق لمبادرات عديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.

الاتحاد ساهم في تخفيض الأسعار

ولفت إلى أن الاتحاد ساهم في الكثير من المبادرات الاجتماعية والمعارض التي تساهم في خفض الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطن، فضلًا عن عمل الكثير من الأبحاث العلمية التي تؤدي إلى تطوير الأداء الحكومي، مضيفًا أن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي مفتوحة لكل فئات الشعب المصري.

من جهته؛ أشاد أعضاء وفد الاتحاد بدور القيادة السياسية في توفير الأمن والاستقرار اللذين يعتبران نواة أي نشاط اقتصادي ناجح، مشيرين إلى أنهم سيقومون بعمل ندوات توعوية ومؤتمرات تستهدف توعية المواطنين بأوضاع الاقتصاد، وهذا من واجبهم الوطني، وبث روح الانتماء للدولة، مع التعريف بإنجازات الدولة التي تناولها مؤتمر حكاية وطن في المجال الاقتصادي في كل المحافظات، مؤكدين أن المواطن لا بد أن يشعر بأن لصوته قيمة كبيرة.

ضرورة استكمال الإصلاحات الاقتصادية

ولفت الوفد إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة، مشيدًا بدور القيادة السياسية في العمل المستمر على تحسين مستوى معيشة المواطن، والاهتمام بالبنية التحتية التي هي أساس كل تنمية مستدامة، مشددًا على ضرورة استكمال الإصلاحات الاقتصادية وإعلان ملامحها، بما يخلق الأمل الباعث على روح العمل مع خلق فرص عمل جديدة للشباب، والاهتمام بجذب الاستثمار، وفتح مجالات أكبر للقطاع الخاص الوطني دعمًا للاقتصاد المصري.

مصر السيسي حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الغرف التجارية الانتخابات الرئاسية

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