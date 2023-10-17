الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من النقابة العامة للبنوك والتأمينات

وفد النقابة في مقر
وفد النقابة في مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدًا من النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية برئاسة النائبة سولاف درويش، رئيس النقابة.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مقدمًا التحية والترحيب من الحملة بالوفد والزيارة، مؤكدًا على دور النقابة في نشر الوعي بقرارات المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، واصفًا القطاع المصرفي بالصلابة رغم الظروف الاقتصادية العالمية، كما أن دورهم في إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة كان له الفضل في صلابة القطاع المصرفي، فضلًا عن أن استراتيجية البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي تعد إحدى أقوى الأسباب للمساعدة في زيادة قاعدة العملاء وزيارة عدد الفروع، والتي تعد إحدى ركائز دعم الاقتصاد المصري.

من جانبه، أوضحت النقابة أن التوعية بالمشاركة السياسية حق دستوري وواجب وطني، وأن عملية رفع الوعي بإنجازات الدولة المصرية التي تحققت من القيادة السياسية مستمرة، مؤكدة على دعمهم للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، انطلاقًا من تقديرهم للدور الذي يقوم به المرشح على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.

مصر حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي النقابة العامة للبنوك والتأمينات السيسي المستشار محمود فوزي الانتخابات الرئاسية

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