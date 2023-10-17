الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أجلت مشاريعها.. هبة عبد الغني تعلن تضامنها الكامل مع شعب فلسطين

الفنانة هلةة عبد
الفنانة هلةة عبد الغني

كشفت الفنانة هبة عبد الغني، عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، بسبب ما يتعرض له منذ فترة من هجوم شرس شنته قوات جيش الإحتلال الصهيوني، مما دفعها لتأجيل الإعلان عن كل مشاريعها الفنية خلال الفترة الحالية.

ونشرت هبة عبد الغني عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، فيديو من أحد مواقع التصوير تكشف فيه سر عدم إعلانها عن أخبارها الفنية، نظرا لما يمر به أهالينا في فلسطين، إلي جانب دعمها الكامل للشعب الشقيق، على طريقتها الخاصة، من خلال نشرها جميع الحسابات التي يتم من خلالها التبرع لأهلينا في غزة من خلال الهلال الأحمر المصري .

وأضافت عبد الغني، أنها بدل من أن تنشر كواليس تصويرها وأخبارها الفنية  كل حساباتها علي السوشيال ميديا ستنشر عليها آخر التطورات والمستجدات فيما يخص الوضع في فلسطين المحتلة.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفيديو الذي شاركته معهم الفنانة هبة عبد الغني، وتجاوز عدد المعجبين به بالفيديو الذي تحدثت فيه عن القضية الفلسطينية أكثر من 50 ألف إعجاب، البعض منهم شجعها على الاستمرارية في نشر مثل هذه الفيديوهات.

مسلسل"جروب الماميز"

يشار إلي أن آخر أعمال الفنية هبة عبد الغني، مسلسل"جروب الماميز"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، وياسمين داود وعدد من الأطفال، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت.

 

 

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