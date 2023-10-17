الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الخميس.. رشا يحيى تعزف "فيولا الشرق والغرب" على المسرح الصغير بالأوبرا

عازفة الفيولا الدكتورة
عازفة الفيولا الدكتورة رشا يحيى

تحيي عازفة الفيولا الدكتورة رشا يحيى، حفلا موسيقيا بعنوان بين الشرق والغرب برفقة فرقتها الموسيقية، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بعد غد الخميس الموافق 19 اكتوبر

برنامج حفل رشا يحيى بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الشرقية والغربية لكبار المؤلفين منها رقصة من الصعيد لـ جمال سلامة، تترات مسلسلات ذئاب الجبل(مقدمة، ونهاية) - الليل وآخره - الضوء الشارد - الرجل الآخر - السقوط فى بئر سبع  لـ ياسر عبد الرحمن، دموع فى عيون وقحة لـ عمار الشريعي، ميدلى سيد درويش بمناسبة مئويته رؤية وإعداد أمير عوض، اضافة الى عدد من الاعمال الغربية الشهيرة بعضها رؤية واعداد محمد عشى الذى يشارك كضيف شرف على الة البيانو الى جانب تابلوهين استعراضيين تصميم وإخراج هانى حسن.

وتضم الفرقة العازفين امير عوض ( بيانو )، محمد حسن ( كى بورد )، امجد عبد البارى ( باص جيتار )، وليد خليل ( درامز )، عمرو راشد - هاني زين ( بركشن )، محمد دبور ( ايقاع )، يحيى الهرميل ( ماريمبا )، سيد الحسينى ( مزمار )، محسن الشيمى ( ربابة ).

 أبرز المعلومات عن رشا يحيى

يذكر ان عازفة الفيولا رشا يحيى تخرجت فى المعهد العالى للكونسرفتوار عام 2001 بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف وحصلت على ليسانس الآداب قسم الإعلام -شعبة صحافة- من جامعة عين شمس عام 2006، نالت درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من أكاديمية الفنون عام 2013 وزمالة كلية الدفاع الوطني عام 2016.

وتعمل حاليا أستاذ دکتور بأكاديمية الفنون وأستاذ دكتور بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، رائدة الفيولا في العديد من فرق الأوركسترا ومساعد رائد الفيولا باوركسترا القاهره السيمفوني منذ عام 2004 وحتى عام 2015، عضو المجموعة الأوروبية المصرية للموسيقى المعاصرة منذ تأسيسها عام 2009 وحتى الآن، كاتبة بالعديد من الإصدارات الصحفية الورقية والالكترونية، نالت على جوائز وشهادات تقدير متعددة، حصلت على الكثير من الدورات والبرامج التدريبية، طافت دول عربية وأجنبية فى جولات فنية ناجحة.

حفل رشا يحيى بالأوبرا عازفة الفيولا رشا يحيى رشا يحيى وفرقتها المسرح الصغير دار الأوبرا المصرية

مواد متعلقة

"سنخاطب العالم كله".. أشرف زكي يكشف تفاصيل الوقفة التضامنية مع القضية الفلسطينية

السبت.. افتتاح معرض "موسيقى الروح" داخل قاعة زياد بكير بالأوبرا

صالون الأوبرا الثقافى يستعرض 80 سنة من إبداعات أحمد سويلم

هالة صدقى تكشف تفاصيل أحدث أفلامها "كتف قانونى": كوميديا كرة القدم

6 أسباب تجعلك تشاهد مسلسل صوت وصورة

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة والقنوات الناقلة

محمود حافظ يواصل تصوير "الإسكندرانى" وينتظر عرض "أصل الحكاية"

حسام موافي يناقش الطب والحياة في صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي غدا

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"أمها رجعت فجأة".. مدرس يقفز من السادس لإخفاء علاقته بطالبة في الإسكندرية

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاختيار الصعب.. هل يختار نتنياهو حرب طويلة مع حماس على حساب الرهائن؟

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟