الخميس.. رشا يحيى تعزف "فيولا الشرق والغرب" على المسرح الصغير بالأوبرا

تحيي عازفة الفيولا الدكتورة رشا يحيى، حفلا موسيقيا بعنوان بين الشرق والغرب برفقة فرقتها الموسيقية، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بعد غد الخميس الموافق 19 اكتوبر

برنامج حفل رشا يحيى بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الشرقية والغربية لكبار المؤلفين منها رقصة من الصعيد لـ جمال سلامة، تترات مسلسلات ذئاب الجبل(مقدمة، ونهاية) - الليل وآخره - الضوء الشارد - الرجل الآخر - السقوط فى بئر سبع لـ ياسر عبد الرحمن، دموع فى عيون وقحة لـ عمار الشريعي، ميدلى سيد درويش بمناسبة مئويته رؤية وإعداد أمير عوض، اضافة الى عدد من الاعمال الغربية الشهيرة بعضها رؤية واعداد محمد عشى الذى يشارك كضيف شرف على الة البيانو الى جانب تابلوهين استعراضيين تصميم وإخراج هانى حسن.

وتضم الفرقة العازفين امير عوض ( بيانو )، محمد حسن ( كى بورد )، امجد عبد البارى ( باص جيتار )، وليد خليل ( درامز )، عمرو راشد - هاني زين ( بركشن )، محمد دبور ( ايقاع )، يحيى الهرميل ( ماريمبا )، سيد الحسينى ( مزمار )، محسن الشيمى ( ربابة ).

أبرز المعلومات عن رشا يحيى

يذكر ان عازفة الفيولا رشا يحيى تخرجت فى المعهد العالى للكونسرفتوار عام 2001 بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف وحصلت على ليسانس الآداب قسم الإعلام -شعبة صحافة- من جامعة عين شمس عام 2006، نالت درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من أكاديمية الفنون عام 2013 وزمالة كلية الدفاع الوطني عام 2016.

وتعمل حاليا أستاذ دکتور بأكاديمية الفنون وأستاذ دكتور بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، رائدة الفيولا في العديد من فرق الأوركسترا ومساعد رائد الفيولا باوركسترا القاهره السيمفوني منذ عام 2004 وحتى عام 2015، عضو المجموعة الأوروبية المصرية للموسيقى المعاصرة منذ تأسيسها عام 2009 وحتى الآن، كاتبة بالعديد من الإصدارات الصحفية الورقية والالكترونية، نالت على جوائز وشهادات تقدير متعددة، حصلت على الكثير من الدورات والبرامج التدريبية، طافت دول عربية وأجنبية فى جولات فنية ناجحة.