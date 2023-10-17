الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الفيوم ورئيس قضايا الدولة يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد

محافظ الفيوم ورئيس
محافظ الفيوم ورئيس هيئة قضايا الدولة يضعان حجر الأساس

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمستشار مسعد عبدالمقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، بوضع حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد، بموقعه المقابل لمبنى ديوان عام المحافظة بمدينة الفيوم، والذي سيُقام على مساحة 1000 متر مربع تقريبًا، وسيضم المبنى عدد من الطوابق العلوية وطابق أرضي، بما يُسهم فى تسريع وتيرة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، والمستشار عبدالرزاق شعيب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الأعلي للهيئة، والمستشار محمد حسن الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد لشئون الأبنية، والمستشار وليد العناني الأمين العام المساعد للتحول الرقمي والعلاقات العامة، والمستشار أحمد سعد المشرف علي مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمود مسعد نائب بهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائي للمحافظة، والمستشار ربيع ميزار رئيس فرع الهيئة بالفيوم أول، والمستشار حسين الجيلاني رئيس فرع الهيئة بالفيوم ثان، ولفيف من السادة مستشاري هيئة قضايا الدولة.

وأعرب محافظ الفيوم، عن سعادته بإنشاء مقر جديد لهيئة قضايا الدولة بالمحافظة، والتي تعتبر كيان قضائي أصيل وتاريخي، ومدرسة قضائية لها تاريخها المشرف، حيث تُعد أقدم هيئة قضائية مستقلة فى مصر، مشيدًا بما تقوم به الهيئة من جهود في الحفاظ على المال العام، وتمثيل الدولــة فى الدعاوى والمنازعات، فضلًا عن دورها الكبير في تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفًا فيها، بجانب الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة.

وأكد محافظ الفيوم، على أن أهم مايميز منظومة العمل بالدولة في الفترة الحالية، هو العمل بروح الفريق الواحد والتكامل بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، لافتًا إلي حزمة الانجازات التي تحققت خلال الــــ 10 سنوات الأخيرة بفضل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفاته الدائمة للحكومة وأجهزة الدولة، بضرورة العمل كأسرة واحدة تحت هدف واحد، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

ومن جانبه، أعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ الفيوم، لحفاوة الاستقبال ودعمه المستمر للهيئة، مثمنًا جهود المحافظ في تخصيص قطعة الأرض التي سيتم إنشاء مقر الهيئة الجديد عليها، مؤكدًا حرص الأجهزة القضائية على العمل بشكل متكامل مع الجهازين التنفيذي والأمني، لتحقيق الاستقرار والعدل بين المواطنين.

وأوضح رئيس الهيئة، أن إنشاء مقار وفروع جديدة لهيئة قضايا الدولة بالمحافظات، يأتي في إطار حرص الهيئة، على القيام بدورها على الوجه الأكمل، للدفاع عن المال العام، وخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يدفع بكافة الجهود الهادفة نحو الحفاظ على المال العام، وتكامل منظومة العمل بالدولة.

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محافظ الفيوم رئيس هيئة قضايا الدولة حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد ديوان عام المحافظة بمدينة الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى

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