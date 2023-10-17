الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

16 لقاء لمعاينة منتجات شركات أسمدة مصرية مطلوب تصديرها إلى أمريكا

خالد ابو المكارم
خالد ابو المكارم

التقت 16 شركة مصرية ناشطة في قطاع الكيماويات والأسمدة، مسؤولي شركة سيكا الأمريكية، لمعاينة منتجاتهم بهدف تصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش فعلليات مؤتمر الموردين الأول الذي يعقد بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والمجلس التصديري لمواد البناء الحراريات والسلع المعدنية والتشييد والبناء.

 وتشارك بالمؤتمر شركة سيكا الأميركية وعدد من الشركات المصرية، في إطار مشروع الصادرات في مصر (TRADE) المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والذي يهدف إلى ربط الشركات المصرية المختارة بممثلين دوليين من "سيكا" الأمريكية لاستكشاف فرص التصدير ومناقشة متطلبات قطاعي المواد الكيميائية ومواد البناء.

لقاءات ثنائية وفق مواعيد محددة للشركات المصرية مع الممثلين الأميركيين 

وقال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة: "نسعى دائما لإيجاد الفرص المميزة للشركات أعضاء المجلس للتصدير إلى أسواق جديدة وإثبات قدرة المنتج المصري على التنافس في الأسواق الكبرى".

وأعلن محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه تم الإعداد والترتيب للمؤتمر منذ أكثر من شهر تقريبا لاختيار الشركات المصرية بعناية من حيث مدى توافق منتجاتهم مع المطلوب من شركة سيكا الأميركية ووقع الاختيار على أكثر من 15 شركة مطابقة للمواصفات المطلوبة، فضلا عن إتاحة الفرصة لباقي الشركات للحضور من خلال حلقة نقاش لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالفرص والتحديات وأفضل الممارسات في تلبية متطلبات لإكساب الشركات الحضور خبرة عملية من مثل تلك اللقاءات، وذلك في إطار دعم المجلس للشركات الأعضاء وزيادة حجم صادرات القطاع.

وأوضح يحيى المنشاوي، مدير التطوير والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية للأسمدة، أنه تم الترتيب للقاءات ثنائية وفق مواعيد محددة لكل شركة مصرية مع الممثلين الأميركيين لشركة "سيكا"، واللذين حضروا خصيصا للمؤتمر.

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