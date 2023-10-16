"تصديري الكيماويات": نستهدف زيادة صادراتنا لنحو 2 مليار دولار

قام مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع كل من المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والتشييد والبناء والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، اليوم باطلاق الحدث الأول عن سبل ربط المشاريع المصرية مع الممثلين الدوليين لفرص التعاون تحت عنوان "دمج الشركات المصرية في سلاسل الامداد العالمية"، وذلك في ضوء الدعم المستمر الذي يقدمه المشروع لتعزيز التجارة الدولية لمصر بفندق نايل ريتز كارلتون – القاهرة.

نسعي لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكي

جاء ذلك بحضور ممثلي من وزارة التعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة والمجلس الأعلى للصادرات ومركز تحديث الصناعة وبنك تنمية الصادرات وشركة مصر للاستثمار وتطوير الصادرات ومبادرة ابدأ وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركة فيدكس والشركات أعضاء المجلسي التصديري لمواد البناء والصناعات الكيماوية.

يأتي هذا الحدث بمثابة مبادرة استراتيجية تهدف إلى إبراز جودة المنتجات المصرية المتميزة في قطاعي الكيماويات ومواد البناء ودمج الشركات المحلية في سلاسل التوريد العالمية.

كان المؤتمر نتاجًاَ لمجهودات فريق المشروع بعدما قام بالتواصل مع شركات دولية للترويج للمنتجات المصرية، من ضمنها شركة سيكا العالمية والتي أبدت اهتمامها بمعرفة ما يمكن أن تقدمه الشركات المصرية من منتجات تناسب عملاءهم.

وتنتوي شركة سيكا البحث عن موردين مصريين لخمسين منتج (تام ووسيط) للتصدير الي الأمريكتين، حيث تبلغ مبيعاتها السنوية قرابة 10.5 مليار فرنك سويسري، كما تمتلك شركة سيكا مصنعين بمصر لخدمة السوق المحلي.

من جانبه، قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه يستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى السوق الأمريكي لنحو ملياري دولار خلال السنوات الثلاث القادمة مقارنة بنحو ٦١٥.٤١ مليون دولار خلال العام السابق ٢٠٢٢ بنسبة نمو ٢٤% عن ٢٠٢١.

أوضح انه بلغ حجم الصادرات المصرية من قطاع الصناعات الكيماوية من المنتجات التي تستهدف سيكا استيرادها من مصر نحو 152 مليون دولار (يتم تصديرها لشركات أمريكية أخرى) كاشفا أن سيكا تستهدف استيراد منتجات بـ 135 مليون دولار وهو ما يمثل فرص إضافية للصادرات المصرية من هذه المنتجات؛ لأنها مستوفية المتطلبات والاشتراطات الخاصة بالنفاذ للسوق الأمريكي.