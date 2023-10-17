الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: سيارات الإسعاف تجد صعوبات بنقل المصابين من تحت الأنقاض

غزة
غزة

قال محمود فتياني، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، إن سيارات الإسعاف تجد صعوبات في نقل المصابين من تحت الأنقاض في قطاع غزة.

وأضاف فتياني، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنه يتم تشويش الاتصالات اللاسلكية في سيارات الإسعاف مما يعوق عملها في قطاع غزة.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جمعيات الهلال الأحمر تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات اللازمة للمصابين في قطاع غزة، منوهًا بأن إخلاء المستشفيات عملية مستحيلة نظرًا لتكدسها بمئات المرضى.

نحن في حاجة ماسة إلى المستلزمات الطبية

وأكد متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال ينفذ استهدافًا ممنهجًا بالمستشفيات في قطاع غزة، لافتًا إلى أن التصعيد في غزة خلف تداعيات كارثية، معقبًا: "نحن في حاجة ماسة إلى المستلزمات الطبية". 

وأشار متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن هناك عيادات متنقلة لجمعيات الهلال الأحمر لتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني سيارات الإسعاف صعوبات نقل المصابين تحت الانقاض الأنقاض

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