الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

185 حملة تفتيشية على 1170 منشأة غذائية نفذتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بنتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع والتأكد من صلاحيتها للاستخدام وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وأسفرت الحملات عن ضبط ٤٠٠٠٠ مشروب صناعي مجهول المصدر و٣ طن عجوة غير صالحة للاستهلاك الادميو٧ طن حلوي مجهولة المصدر و٢ طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

استمرار وتكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار وتكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات لمتابعة إحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا عن اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، بهدف القضاء على الاحتكار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رحمي، أنه يتابع عن كثب الحملات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين، الصحة والطب البيطري وسلامة الغذاء، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق بالإضافة إلى متابعة معارض «معا ضد الغلاء» التي تم افتتاحها حديثا، وذلك من خلال الحملات المستمرة على كافة منافذ البيع؛ للتأكد من توافر السلع وعدم الزيادة في أسعارها والقضاء على الاحتكار.

ومن جانبها أكدت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية أن الهدف الجوهري للهيئة القومية لسلامة الغذاء هو حماية صحة المستهلك وضمان حصوله على غذاء أمن.

الرقابة التموينية القضاء على الاحتكار الوحدات المحلية معا ضد الغلاء مدير فرع الهيئة بالغربية

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