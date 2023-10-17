الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة العالمية: نحتاج لـ30 مليون دولار لدعم المستشفيات فى غزة

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أكد الدكتور ريتشارد بيبكورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ضرورة تزويد المستشفيات بالوقود خلال 24 ساعة المقبلة، لاستمرار عمل المستشفيات مثل مستشفى الشفاء، كما أن الوقود ضرورى لوصول سيارات الإسعاف للمستشفيات فى الشمال والجنوب، ونحن هنا نتكلم عن المستشفيات الكبرى والاستراتيجية والحيوية.

جاء ذلك خلال جلسة الإحاطة الإعلامية التى يعقدها الآن، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، حول مستجدات الطوارئ الصحية في إقليم شرق المتوسط، بالتزامن مع الأحداث التى تشهدها غزة.

القطاع الصحى
 

وقال إن المستشفيات تحتاج لـ50 ألف لتر خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك 51 هجمة على العاملين بالقطاع الصحى والتى أدت إلى إصابة 27 شخصا من العاملين فى المجال الصحى.

وأشار الدكتور ريتشارد بيبكورن إلى أن هناك فرصة لانتشار الأمراض فى غزة، فهناك مليون شخص من النازحين وعلينا زيادة الترصد فى تلك المنطقة، مشددًا على ضرورة إرسال المساعدات عبر معبر رفح.

30 مليون دولار 

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حصلنا على 3 ملايين شحنة من منظمة الصحة العالمية ونتوقع الحصول على شحنة خلال اليومين المقبلين، وتابع قائلًا: نحتاج لـ30 مليون دولار لدعم المستشفيات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

يشارك فى المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد بيبكورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهُّب للطوارئ الصحية القُطرية واللوائح الصحية الدولية.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أدانت بشدة، بصفتها وكالة الأمم المتحدة المسئولة عن الصحة العامة، الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى في شمال غزة يوجد بها أكثر من ألفي مريض يُعالجون في أقسامها الداخلية. فالإجلاء القسري للمرضى والعاملين الصحيين سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية وكارثة الصحة العامة في غزة.

الصحة العالمية المستشفيات سيارات الإسعاف المستشفيات الكبرى القطاع الصحي

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